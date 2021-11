Video: revelan qué pasó en el corte tras la fuerte pelea de La Volpe y Ruggeri en ESPN

Se dijeron de todo. Ricardo La Volpe estuvo como invitado en ESPN F90, el ciclo del Pollo Vignolo en la señal deportiva, y en medio de la charla terminó cruzándose con Oscar Ruggeri, que no le perdonó un comentario que hizo sobre Diego Maradona.

La Volpe, fiel a su estilo, recordó los años de la Selección Argentina, los duelos dialécticos entre Menotti y Bilardo, y lo duras que eran las concentraciones con el Narigón. Aunque en un momento de su discurso dio a entender que Maradona gozaba de privilegios y podía salir del encierro al que se sometía el resto de sus compañeros.

Fue allí que Ruggeri le saltó a la yugular, le cuestionó su “falta de códigos” y siguió escalando en su enojo al ver las respuestas que le devolvía La Volpe. Es que el ex entrenador de la Selección de México, campeón del mundo con Argentina en 1978, le dio la razón por haber cruzado un límite innecesario pero se mantuvo firme en su comentario, algo que el Cabezón rechazó enfáticamente, haciendo hincapié en que Diego “ya no está vivo para defenderse”.

La bronca fue in crescendo, con reproches de todo tipo, destratos y chicanas, que incluyeron por ejemplo el fallido paso de La Volpe como DT de Boca, cuando perdió un torneo en el año 2006 a manos de Estudiantes de La Plata, que hubiera significado el primer tricampeonato en la historia del club de La Ribera. “Ese equipo lo dirigía mi nene de cuatro años”, sentenció el Cabezón.

La Volpe y Ruggeri discutiendo pic.twitter.com/xK7WaD9Tjx — 𝙉𝙊𝙑𝘼 (@ElNovaPa) November 10, 2021

Con el correr de los minutos, algunos con tramos bastante incómodos, la discusión se fue calmando y la participación de La Volpe en el programa, que en un momento amagó con retirarse, se terminó en buenos modos una vez que Vignolo logró cambiar de tema y el programa siguió su curso.

El relato del Pollo Vignolo

Unas horas después, en el arranque de la segunda edición de ESPN F90, ya sin Ruggeri (solo participa de la primera edición), Vignolo eligió abrir el ciclo recordando lo que fue una charla picantísima, que llegó a todos los portales dedicados al deporte.

“Es como que el clima todavía se corta con una gillette, fue terrible lo del mediodía, en la primera edición. Sabíamos que iba a ser una nota intensa, aunque en algún momento se puso picante”, comenzó diciendo el Pollo.

Acabo de ver la discusión de La Volpe vs Ruggeri. Me resulta patético Ricardo La Volpe, soberbio, terco, agrandado y malaleche.

Ideal para tenerlo de suegro — Martin Acuña (@MartinAcua) November 12, 2021

Y agregó: “Para nosotros, tenerlo a Oscar Ruggeri como compañero es un privilegio, un orgullo, nos encanta. Y La Volpe tiene su estilo, sus maneras, y en un momento se picó feo”.

El conductor destacó igualmente lo que fueron casi dos horas dedicadas a hablar de fútbol con un hombre que tuvo su camino como entrenador en la Argentina pero que también es muy reconocido en México. “Más allá de eso hubo una linda charla, a mí me gusta escucharlo a La Volpe”, afirmó Vignolo.

“Nunca me pasó que me manden tantos mensajes durante el corte, querían saber qué pasó...”, comentó entre risas el periodista Cholo Sottile, quien estuvo presente en la primera edición y vio de cerca el choque La Volpe vs Ruggeri.

La discusión La Volpe vs Ruggeri es legendaria! Dieron de todo, códigos, provocaciones, contestaciones. La tensión se cortaba con una cuchara jajaja — Rodolfo Vintimilla (@rodovint) November 11, 2021

“Ah, para la gente que pregunta por el corte... Lo tenemos filmado, tenemos filmado el corte”, bromeó Vignolo. Y luego aclaró, en confianza: “No pasó nada, el Cabezón hizo lo que tenía que hacer...”.

Es que si la entrevista con La Volpe volvió a su carril de normalidad y no terminó en escándalo se debió principalmente a que Ruggeri pareció sacar el pie del acelerador y aflojó su catarata de reproches hacia el Bigotón, que entre sonrisas nerviosas evitó la contienda.

“Es que lo metieron a Diego en el medio. Me contaron que después siguió con mucho agite el grupo de los campeones del 86″, añadió Sottile. Se trata de un grupo de WhatsApp que reúne a los exfutbolistas que levantaron la copa del mundo en México 86 y que siguen en contacto de manera permanente, asistiéndose y participando de reuniones.

La Volpe vs Ruggeri está más entretenido que el último debate político 🤣 — Hernan Alvarez (@AlvarezConsulto) November 10, 2021

“Es que el grupo del 86 se maneja como una comunidad, si lo tocan a uno, tocan a todos. Están espalda contra espalda”, remarcó Vignolo, dando cuenta de lo que provocó el enojo de Ruggeri, la frase dedicada a Maradona que el Cabezón no quiso dejar pasar.