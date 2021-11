Video: Pep Guardiola felicitó a Marcelo Gallardo por el nuevo título de River

River Plate sigue sumando títulos y su buen fútbol es admirado a nivel mundial. El equipo de Marcelo Gallardo consiguió su primer torneo local y la noticia llegó a Europa. De hecho el propio Pep Guardiola le dedicó un gran elogio al “muñeco”.

El DT del Manchester City habló hoy en conferencia de prensa por el partido del domingo ante West Ham por la Premier League. En un momento un periodista le consultó, “¿estás al tanto de que mañana es la final de la Copa Libertadores?”, a lo cual Pep respondió, “Un poco. Sé que River Plate ganó la Liga Argentina, así que felicito al club y a Marcelo Gallardo por otro título”.

Guardiola ya había hablado maravillas del Muñeco en 2019

“Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, había dicho Pep hace dos años, en octubre, según Bola Vip.

“Parece que solo existe Europa en el mundo. No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo por un año, sino por tanto tiempo”, agregó el DT.