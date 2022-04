Video: Mike Tyson se cansó del acoso de un pasajero en un avión y lo agarró a trompadas

El excampeón de boxeo de los pesos pesados Mike Tyson golpeó repetidamente a un pasajero que insistía en hablarle en un avión que estaba a punto de despegar de San Francisco con destino Florida, informó el sitio web TMZ.

Un video tomado con un teléfono celular muestra a Tyson inclinado sobre el respaldo de su asiento golpeando dura y reiteradamente al hombre, en un incidente ocurrido el miércoles.

“Iron Mike” se mostró inicialmente amigable con el pasajero y su amigo cuando abordaron el vuelo, pero reaccionó después de que el hombre “no dejaba de provocarlo”, según TMZ.

El pasajero “seguía intentando hablarle” al boxeador de 55 años, agregó.

Al parecer, “Tyson se hartó de que el hombre siguiera hablándole al oído... y le pidió que se calmara. Pero el testigo dice que empezó a lanzarle varios puñetazos cuando el tipo no lo hizo”, indicó TMZ.

De acuerdo con los informes, Tyson se bajó antes de que el avión despegara hacia Florida.

Hasta este jueves, la policía estadounidense, la aerolínea JetBlue ni los representantes de Tyson no habían hecho comentarios.

Considerado uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos, Tyson también es conocido por su comportamiento-le arrancó a Evander Holyfield un pedazo de oreja con los dientes en una pelea de 1997-, su adicción a la cocaína y sus roces con la ley, incluida una condena por violación.

Hace un menos de un mes Tyson tuvo otro incidente

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson fue amenazado el 3q de marzo por un desconocido que lo apuntó con una arma desde apenas cuatro metros. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores y no hubo heridos.

El incidente tuvo lugar en el club nocturno Sunset, en Hollywood, donde el deportista asistía como espectador a un espectáculo de stand up humorístico.

En un video publicado por el portal TMZ (verlo arriba) se ve como un hombre interrumpe el show y se dirige a Tyson, invitándolo a pelear. El boxeador lo ignora y permanece sentado sin decirle nada y sin inmutarse, mientras los presentes tratan de alejar al desconocido de Tyson.

Sin embargo, en un momento dado el hombre saca un arma, provocando las corridas entre el público presente. Unos instantes después se ve como el desconocido se acerca a Tyson (sentado en su mesa en primera fila) y los dos se abrazan. El hombre pide excusas y tras dedicar algunos insultos a los presentes, se va.

Según reportó a TMZ un testigo presencial, durante la disputa el desconocido exigió enfrentarse a Tyson en una pelea para “elevar su estatus”, pero el ex campeón se negó. Los responsables del local donde ocurrieron los hechos no llamaron a la Policía.