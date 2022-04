Video: Mario Pergolini durísimo contra el video institucional de Boca, “El predio también late”

La movida de Boca en el Centro de entrenamientos de Ezeiza y la idea de hacer “latir” las canchas donde se entrenan las inferiores para simular los latidos de La Bombonera es algo que despertó opiniones diversas en el Mundo Boca y en las últimas horas se sumó la visión de Mario Pergolini, que supo formar parte de la actual Comisión Directiva en los primeros meses, hasta que renunció a su cargo de Vicepresidente poco tiempo después de las elecciones.

“Armaron este documental que es una mentira, es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido”, comenzó Pergolini en Maldición, va a ser un día hermoso, su programa en Radio Vorterix. Y agregó: “Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que la verdad que si hace esto con los clientes saldría corriendo Leo Burnett”, haciendo mención a la agencia de publicidad que armó este video.

😠🎙️ Mario Pergolini, ex vice de Boca, criticó en su programa de Vorterix la iniciativa de marketing en la que se mostraba al predio de Ezeiza “latir” como lo hace la Bombonera pic.twitter.com/13VChi6LuO — Diario Olé (@DiarioOle) April 20, 2022

Pero eso no fue todo, porque Pergolini aseguró que Sosa es hincha de... ¡River! “El tipo es de River, no puede hacer algo para Boca.. No se entiende. Es complicado que hagan esto, por qué no hacemos algo mejor. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca... Un tipo que fue a Madrid y del otro lado estaba”, afirmó.

Y para cerrar, sentenció: “Si lo ves con el Manchester bueno, es como un chiste. Esto no esta hecho como un chiste, parece un aviso de cerveza de los 90″.