Fueron compañeros de aventuras. Ni más ni menos que tres Mundiales juntos: México 86, el de la consagración; Italia 90, el del milagro; Estados Unidos 94, el de la decepción. Guerreros de mil batallas, capitán y subcapitán con la camiseta argentina, forjaron una amistad fuera de la cancha que pudo haber continuado con una cuarta Copa del Mundo, Sudáfrica 2010, pero Julio Grondona evitó el binomio entrenador-ayudante de campo. Por esa relación tan estrecha, se esperaba la opinión de Oscar Ruggeri sobre el estado de salud de Diego Maradona.

En el programa 90 Minutos por Espn, el Cabezón habló durante casi una hora sobre la situación del Diez. Y conmovió a todos con sus palabras. A sus compañeros en el piso y a los que lo escucharon por TV.

Las mejores frases del Cabezón:

“Fue un error llevarlo a la cancha el viernes para el homenaje por su cumpleaños. No estaba bien. El es feliz en la cancha pero ese día no. No era Diego. El Diego que conocemos no”.

“Nosotros salimos campeones del mundo pero este pibe es otra cosa. No hablen de Maradona porque no saben lo que es ser Maradona. Este pibe, fuera de la cancha, no tuvo vida. No podía. Es muy difícil. A mí me encantaría ser Diego pero adentro de la cancha, claro. Afuera no, para nada”.

“Hablar con él, hoy es imposible. ¿Directo? ¿De llamarlo y que te atienda? No. Y eso que estuvimos 11 años juntos en la Selección. Hace unos años hablaba, sí. Hoy no... No. Habíamos organizado con los muchachos del 86, teníamos una combi y le íbamos a caer de sorpresa en un entrenamiento, sin decirle a nadie. Estábamos organizando y nos agarró esto de la pandemia. Yo hablo con Matías Morla, que me va diciendo todo. Morla no está todo el día ahí con él. Los mensajes que te mandan sé que no son de él. Yo le digo Armando. No es fácil y uno no quiere armar quilombo. Imaginate si voy a la casa... Olvidate que pega el grito y paso. Imaginate que caemos tres o cuatro y te dicen hoy no. Le tenemos que dar un bife al que nos dice hoy no. Queremos reírnos y que se ría un rato”.

“Si Diego estuviera bien de salud, hoy sería el presidente de la FIFA. Rodeado por jugadores europeos de élite, estaríamos en la Conmebol, en todos lados, olvidate...”.

“Es momento de que las hijas de Diego se junten y se hagan cargo. El moría por ellas. La familia es fundamental”.

“Todo sí no es normal en la vida. A Diego también hay que decirle que no, aunque duela. Y si no estás capacitado para hacerlo, andate maestro. Andate porque no sirve”.

“Debe ser el tipo más conocido del mundo. Antes decías el Papa, pero no, el Papa le besa la mano a él”.