Video: la reacción de los jugadores de River Plate y Defensa y Justicia al enterarse de la trágica muerte del hincha

Un trágico accidente conmocionó a simpatizantes de River Plate y seguidores del fútbol nacional. En horas de la tarde de este sábado, un hincha masculino sufrió una caída de más de 15 metros desde la tribuna Sivori Alta del Estadio Monumental. Tras el hecho, el partido que corresponde a la fecha 19 de la Liga Profesional fue suspendido y los jugadores debieron abandonar la cancha.

Eran las 16:55 cuando las autoridades policiales de la ciudad comenzaron a recibir llamados de alerta por un hombre que había caído desde una tribuna del estadio Más Monumental. El partido que se disputaba en ese momento, el Millonario contra Defensa y Justicia, llevaba poco más de 25 minutos del primer tiempo.

Según información oficial, un hombre que se encontraba en la Tribuna Sivori Alta cayó 16 metros hacia la parte baja del recinto deportivo. El individuo, cuya identidad o edad no ha sido revelada, murió en el acto tras sufrir “un traumatismo gravísimo” en el cráneo, indicó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti.

“Fuimos convocados desde el estadio de River Plate. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante eso, teniendo en cuenta la información que teníamos, se le indicó tanto a la unidad de triaje como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio. Se corrobora el fallecimiento de un hombre que todavía no sabemos la edad”, contextualiza en la entrevista.

Por otro lado, una gran cantidad de hinchas presentes en las gradas más bajas presenciaron el desolador episodio y comenzaron a pedir la suspensión del partido. En este sentido, el árbitro del encuentro -anoticiado por autoridades de la Liga Profesional- notificó la suspensión del partido a los jugadores presentes en la cancha.

Como se puede ver en uno de los videos que trascendió de la transmisión, los simpatizantes de ambos clubes aplaudieron la decisión de las autoridades y el accionar de los futbolistas, los cuales devolvieron el gesto.

⚫ El partido entre @RiverPlate y @ClubDefensayJus, que se disputaba en el Mâs Monumental, fue suspendido a los 27 PT por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local. pic.twitter.com/OeowzezFZZ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 3, 2023

A través de su cuenta de Twitter, la Liga Profesional de Fútbol informó que “el partido entre River Plate y Defensa y Justicia, que se disputaba en el Más Monumental, fue suspendido a los 27 minutos del primer tiempo por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local”.

Fuentes oficiales reportaron que, tras el incidente, el médico demoró menos de dos minutos en llegar hasta el lugar de los hechos. Por su parte, la seguridad del estadio se ocupó de liberar la zona de la forma más rápida y organizada posible de modo que, media hora después de la tragedia, ya no había personas en el recinto. En tanto, se espera el comunicado oficial de parte del Club.

