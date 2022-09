Video: la contundente predicción del tarotista de Boca para el superclásico con River

El próximo domingo se verán las caras en la Bombonera, Boca y River, en lo que promete ser uno de los superclásicos más apasionantes de los últimos tiempos debido a lo ajustado que está el torneo y las amplias chances que tienen los dos de alzar un nuevo trofeo.

En este contexto, la semana se vive muy caliente y hay especulaciones de todo tipo, pero para zanjar las dudas de los hinchas es que apareció Walter Lavalle, un reconocido tarotista hincha de Boca, quien predijo quien de los dos contrincantes se adjudicara el partido de la fecha.

Primero pintó el panorama para el conjunto de Marcelo Gallardo: “Hay cartas positivas y cartas negativas. Positivas son el 2 de copa, que es un festejo, un gol, que van a festejar casi seguro. Y el siete de oro que es golpe de suerte. Pero tiene dos cartas malas, dudas, por alguna lesión puede ser. Dudas en la formación pero no en el juego. River va a ir con firmeza”, aseguró en un video para su cuenta Astrotarot Boca Jrs.

Luego prosiguió con el Xeneize: “Cartas más o menos similares a las de River, aunque las de ellos son peores. Creo que Boca termina festejando, termina festejando. No creo que empiece del todo bien. Me sale mucho festejo después de una discordia que se soluciona. Va a salir favorecido. Hay un juvenil, no sé si figura, pero muy importante”, aseveró.

Boca y River volverán a verse las caras por la 18° fecha de la LPF en La Bombonera.

“Creo que Boca empieza mal y termina bien, es muy probable que nos quedemos... que se quede con el superclásico. Son cartas muy positivas, creo que va a ganar”,

Los futbolistas que jugaron el último Superclásico en La Bombonera y ya no están

El último superclásico en La Bombonera fue el 16 de mayo de 2021 en un duelo que finalizó 1-1 en los 90 minutos, con goles de Carlos Tévez y Julián Álvarez, y que luego el Xeneize eliminó a su adversario por penales.

El festejo de Boca, el bajón de River. Boca eliminó a River en penales en la Copa Argentina. (Fotobaires)

De los convocados que presentó Boca para este encuentro, 14 de esos futbolistas han marchado: Buffarini, Izquierdoz, Pavón y Tevez fueron titulares, mientras que en el banco esperaron Lisandro López, Mas, Cardona, Capaldo, Maroni, Campuzano, Soldano, Jara, Obando y Giampaoli.

Por su parte, del equipo presentado por River y que estuvo plagado de jugadores suplentes y juveniles por Covid-19, solo 9 de los concentrados se marcharon: Montiel, Angileri, Julián Álvarez, Ponzio, Carrascal y Fontana fueron titulares, mientras que en el banco esperaron Alex Vigo, Tomás Lecanda y Tomás Galván.