Video: un influencer argentino llegó tarde al partido de Lionel Messi pero grabó una escena épica

Mathias Sellanes, un joven influencer argentino, se convirtió en protagonista de un video viral que hizo explotar las redes sociales. El influencer grabó un emocionante momento en el estadio DRV PNK de Inter Miami, justo cuando Lionel Messi marcó uno de sus dos goles en el partido contra Atlanta United por la Leagues Cup.

Lionel Messi brilló en el triunfo del Inter Miami ante Atlanta United.

En el video, se puede ver a Mathias y sus amigos subiendo las escaleras del estadio con el partido ya en curso. Aunque podrían haberse lamentado por haber llegado tarde, la suerte estuvo de su lado. Mathias exclama emocionado: “Vinimos a ver a Messi, claro que sí, al Inter Miami, ¡y lo tenemos al lado!”.

En ese preciso instante, se dan cuenta de que Messi avanza hacia el arco donde ellos están ubicados, en clara posición de gol. Mathias reacciona con un sorprendido “no, no, no, tremendo”, mientras Messi anota el primero de sus dos goles. El rosarino celebra a escasos centímetros del influencer, quien no puede contener su emoción y grita: “¡Gol de Messi! Gooooool Messi, Messssiiii”, “¡lo viste acá al lado!, ¡lo vimos acá al lado, boludo! ¡me pasó por al lado, boludo!”, mientras sigue grabando la secuencia inolvidable.

El video se volvió viral rápidamente con más de 300 mil reproducciones, y los usuarios de las redes sociales expresaron su asombro y emoción ante este momento único. Comentarios como “Tenés el video de tu vida”, “Este video ya tiene más historia que todo el fútbol francés”, y “Es el Mejor Video del Mundo” inundaron las publicaciones.

Además, algunos seguidores destacaron un detalle especial en la celebración de Messi: la presencia de sus hijos en el festejo, lo que generó preguntas durante la transmisión porque no se sabía a quién iba dedicado el especial festejo. Otros, en tono humorístico, bromeaban con la puntualidad de Mathias al llegar al estadio.

