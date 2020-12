Video: Gallardo y su emoción al recordar a Maradona, “Llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño”

Con posterioridad al triunfo de River ante Athletico Paranaense por 1-0, que le dio al Millonario la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, el entrenador del club de Núñez, Marcelo Gallardo, rememoró a Diego Armando Maradona con unas emotivas palabras: “Llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño”.

“Sentí una tristeza muy profunda, muy grande. Para mí, ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño. Lo voy a recordar como lo que fue: como una persona que me dio ganas de amar el fútbol. Traté de estar cerca en su despedida, que realmente me resultó muy triste. Traté de acompañar a sus familiares. Fueron días muy tristes y siguen siéndolo porque no es fácil asimilarlo”, sostuvo el Muñeco en diálogo con la prensa.

Al ser consultado sobre cómo le explicaría a un extranjero lo que fue Maradona, Gallardo fue claro y se refirió al enorme impacto mundial que produjo la noticia del fallecimiento del ídolo a los 60 años: “El extranjero lo ha demostrado, le ha rendido un tributo enorme. Sabe lo que ha significado. Maradona ha sido un ícono mundial futbolísticamente. Es increíble lo que ha generado y despertado en los que amamos a este deporte, no creo que haya que explicarles mucho”.