Video: fiel a su estilo, Chacho Coudet, brindó una confernecia de prensa imperdible y definió a los periodistas como “psicólogos”

Eduardo Chacho Coudet aprovechó para conversar de fútbol con los periodistas que querían interiorizarse sobre el planteo táctico que tiene pensado el actual DT de Celta de Vigo para el próximo partido. Lo cierto, es que el director técnico soltó una frase inesperada: “Los agarré a ustedes de psicólogos”.

“Al no estar acá... Les digo la verdad... Tengo los huevos llenos de verlos en la cosita”, expresó el Chacho. Y agregó: “Ya no aguanto más. No me gustan las redes sociales. Imagínense hablar con una computadora. Me gusta hablar de fútbol con las personas. Pero bueno, seguimos con esta realidad”.

Lejos de detenerse allí, aprovecho para reflexionar sobre las diferencias económicas que existen con otros equipos y también llenó de elogios a sus futbolistas: “De repente, un equipo va a buscar a un jugador de 200 millones y nosotros vamos a buscar uno de 200 mil euros. Es la realidad. Vamos a buscar lo mejor y vamos a trabajar. Que se vea que el equipo juega bien y tiene una intención. Que la gente sea feliz con el juego del equipo, a mí me llena. Mostramos buenas cosas. Si no, nos iríamos chiflados. Sin embargo, nos fuimos aplaudidos con Cádiz y Sevilla. Los jugadores se van vacíos, nadie les puede reclamar nada”.

Carismático, extrovertido y divertido, fiel a su estilo, el Chacho cerró con la siguiente frase: “Perdón la extensión, les vuelvo a decir. Era un poco contar lo que va sucediendo. Tenía ganar de charlar. Estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer... No tengo con quién charlar. Los agarré a ustedes de psicólogos”.