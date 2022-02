Video: Estudiantes le ganó un partidazo a Arsenal y es único puntero de la Zona 2 de la Copa Liga Profesional

✅ 2-1 vs. Independiente

✅ 3-2 vs. Huracán

✅ 2-1 vs. Lanús

✅ 3-2 vs. Arsenal



ESTUDIANTES DE LA PLATA (📸), el único equipo argentino con puntaje ideal 🔥👏🏽 pic.twitter.com/hca3efLssp