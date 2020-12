Video: el violento escándalo que protagonizó el rugbier Pablo Matera en un boliche hace 5 años

Pablo Matera, jugador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, continúa en el centro de la polémica no solo por los tweets racistas y xenófobos que escribió hace unos años, publicaciones que comenzaron a circular a toda velocidad en redes sociales luego de que el combinado albiceleste decidiera no homenajear a Diego Armando Maradona durante el último juego frente a los All Blacks, quienes sí rindieron un sentido tributo a la memoria del astro del fútbol mundial.

Por el escándalo twittero, la UAR decidió suspender provisoriamente a Matera, quitarle la capitanía y también apartar del grupo a Guido Petti y Santiago Socino, involucrados en los mensajes discriminatorios.

Se espera conocer cuál será el futuro inmediato de los tres, aunque es sabido que difícilmente vuelvan a jugar en Los Pumas durante los próximos meses, al menos.

Y como si todo esto fuese poco, en las últimas horas se conoció un video en el que se ve claramente a Pablo Matera protagonizando un violento episodio en un boliche. Fue en 2015, antes de jugar el Mundial de Inglaterra.

Sin remera, Matera -tenía 22 años- se agarró a trompadas con otro hombre hace cinco años en este local bailable de Pilar, Buenos Aires. El material audiovisual captado por un testigo no para de sumar reproducciones tanto en YouTube como en redes sociales.

En aquel entonces, ese escándalo le dio problemas a Matera con las autoridades de la UAR, que le inició un sumario disciplinario porque en el contrato figuraba un código de conducta que no fue cumplido. Hasta se pensó en su momento la posibilidad de que Pablo Matera (en ese entonces en el Leicester Tigers) no viajara con Los Pumas a la Copa del Mundo, aunque solo recibió un apercibimiento.

Matera ya se disculpó públicamente. Primero por ser el capitán del seleccionado argentino que decidió no rendirle homenaje a la figura de Diego Maradona y después por las repudiables publicaciones de su autoría que se conocieron en las últimas horas.