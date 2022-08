VIDEO: el sorprendente gesto de frustración del Changuito Zeballos tras la dura derrota de Boca

Luego de la victoria de Patronato 3-0 sobre Boca, varios son los hinchas del Xeneize que se han expresado en redes sociales haciendo hincapié en el mal desempeño de su equipo y las faltas de ideas dentro de su circuito de juego. Sin embargo, lo que no esperaban los fanáticos es que estas frustraciones e insultos fueran expresados por un jugador de la institución.

Se trata de Exequiel Zeballos, juvenil de Boca juniors que durante el ciclo de Hugo Ibarra ha sido relegado al banco de suplentes junto a Aaron Molinas y que al ingresar en el segundo tiempo no pudo torcer la historia y su mal gesto fue captado por las cámaras de la transmisión en un primer plano que dice mucho acerca del mal momento futbolístico del club.

“Mamita, boludo”, expresó la joya del Xeneize que no podía creer el resultado y que el partido se les diluyera de las manos de esa manera. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y es lo que ocurre en este caso, un fiel reflejo del tenso momento que vive el equipo de La Ribera.

Dura derrota de Boca en Entre Ríos

Por su parte, los hinchas de Boca viralizaron el video y dieron claras muestras de apoyo al jugador de las inferiores del club: “En cualquier momento se nos va el changuito, olvidate”, expresó una usuaria de Twitter; “El video del Changuito me parte el corazón”, dijo una internauta; “Changuito se merece titular”, pidió un fan xeneize; “Me duele admitirlo pero no lo merecemos. Es un jugadorazo, tiene sentido de pertenencia y súper profesional pero lamentablemente en boca no hay un proyecto serio”, aseguró un fanático del club.

En la próxima fecha, Boca va por la recuperación y recibirá en La Bombonera a Platense el día sábado a las 21:00, en tanto, Patronato visitará el viernes a Banfield en el estadio Florencio Sola.