Video: el polémico Flavio Azzaro definió a Carlos Tévez como un “vende humo” por su arribo a Rosario Central

Sin pelos en la lengua, Flavio Azzaro opinó sobre la llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica de Rosario Central y tildó al ídolo de Boca de “vende humo” por sus declaraciones como nuevo entrenador canalla.

“Que pedazo de vende humo, Dios...”, reaccionó Azzaro en su cuenta de Twitter a la frase de Tevez. “Tuve muchas ofertas, pero me decidí por Rosario Central por su gente”, dijo el Apache en la conferencia de prensa.

Luego, en su canal de YouTube, Azzaro se explayó sobre el arribo de Tevez a Central y criticó la campaña mediática que se hizo con el llamado “Jugador del Pueblo” para que rápidamente se convierta en entrenador de Primera División sin tener experiencia. “¿De verdad creen que Tevez es Papá Noel? Que grave es lo que generaron los medios. Le hicieron creer a la gente que un representante (Christian Bragarnik) va a ayudar a un club”, reflexionó el periodista.

Por otra parte, Azzaro definió a Tevez como un político que “copió lo peor de la política moderna”. También se refirió al manejo del vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien le habría aconsejado llevar a Tevez como reemplazante de Leandro Somoza.

Azzaro también criticó a Carlos Chapa Retegui, quien anunció que no dejará su puesto de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y que no podrá ser el asistente de Tevez: “Menos mal que Retegui no se va de su cargo en CABA, hubiera sido una pérdida irreparable para los porteños...”, ironizó.