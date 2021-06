Video: el periodista Sebastián Vignolo fue muy duro con Boca y descalificó a jugadores, entrenador y Consejo de Fútbol

Sebastián Vignolo le dedicó un duro editorial a Boca luego de la derrota del equipo de Miguel Angel Russo ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga.

“No creo que a Riquelme le guste este equipo. Lo que pasa es que les habla a sus fieles, a sus seguidores. Habla para los hinchas de Boca, entonces los convence”, expresó Vignolo en F90, programa que conduce por ESPN.

“Cada vez que Boca pierde deja esta imagen, sin ofrecer rebeldía. Por momentos juega con desgano. No se puede jugar al fútbol caminando. Hasta me sorprendió Tevez ayer”, expresó el Pollo.

“Boca fue a patear los penales entregado. Yo no voy a discutir los laureles de Russo, sí voy a discutir el estilo de Russo. Yo no creo que Russo quiera diseñar un equipo que juegue a no jugar, yo creo que está perdido”, opinó.