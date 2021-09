Video: el periodista Gustavo López explotó por los invitados VIP al partido de Argentina, Coscu recibió el guante y contestó a lo Maradona

El periodista y conductor radial Gustavo López se quejó por el listado de invitados VIP de la AFA para el partido de este jueves entre la Selección argentina y Bolivia.

“Anotados 250 mil para comprar, y se vendían 17 mil. A mí me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Así que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas”, inició López su descargo en radio La Red.

JAJAJAJA lo dolido que esta Gustavo Lopez, mira esto @Martinpdisalvo y disfrutalo. pic.twitter.com/yDqd6JutXM — Oxe (@oxeditoo) September 8, 2021

“Nosotros estaremos acá, vamos a la cancha de Chacarita, la de Chicago, la de Banfield, la de Temperley, la de Gimnasia y Esgrima La Plata, la de Godoy Cruz, venimos, vamos a Santiago del Estero, venimos, vamos a San Juan, pero a la Selección nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión. Mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o dónde queda la cancha de River mañana van a estar en el VIP”, agregó.

“Pero esto es un poco Argentina, que a veces es injusta. Hay que hacerla más justa de aquí en adelante. Ojalá tengamos la capacidad entre todos de ser más solidarios y de pensar un poco cada acto que hacemos. ¡Y no me hagan hablar!”, cerró su catársis.

El mejor día de mi vida 7/8/2021 pic.twitter.com/AKDO6DRrI6 — Coscu (@Martinpdisalvo) August 7, 2021

La respuesta del streamer Coscu contra Gustavo López

Aunque en ningún momento lo mencionó, en las redes sociales sindicaron a Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como ‘Coscu’, como el implicado al que López hacía alusión en su descargo.

No se para quien va dirigida esta tremenda reflexion del gran filosofo contemporaneo Gustavo Lopez pero, solo voy a acotar lo siguiente:



- LA TIENE ADENTRO NASHEEEEE https://t.co/LTj3uLKOmM pic.twitter.com/EQgbvz76Tl — Coscu (@Martinpdisalvo) September 9, 2021

Coscu es un streamer que cuenta con 1.6 millones de seguidores en Twitter y 3.2 en Instagram. En los últimos meses afianzó una relación de amistad y mutuo admiración con Lionel Messi, capitán del seleccionado.

Coscu recogió el guante. “No sé para quién va dirigida esta tremenda reflexión del gran filósofo contemporáneo Gustavo López, pero solo voy a acotar lo siguiente: LA TIENE ADENTRO”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más tarde, también a Twitter, subió un video mostrando las entradas para el palco en donde se ubicará esta noche en el Estadio Monumental.