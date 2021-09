Video: el periodista fanático de River, Leo Farinella, aseguró que “Boca no gana nunca en los partidos importantes”

Boca atraviesa un período de reconstrucción de la mano de Sebastián Battaglia con la inclusión de muchos juveniles en el plantel profesional pero más allá de ese contexto, las exigencias son las de siempre y el equipo “está obligado a ganar”.

Por esa razón, y porque la Copa Argentina es a esta altura del año el camino más corto hacia la Copa Libertadores 2022, la victoria por penales sobre Patronato en Santiago del Estero significó un importante desahogo pero Leo Farinella (reconocido hincha de River) pidió que el análisis no se centre en la definición desde los doce pasos y repasó una estadística del Xeneize, preocupante según él, en los últimos partidos importantes o definitorios.

“Battaglia todavía está en la construcción de un equipo, son pocos partidos y Boca tiene un mal endémico desde hace tiempo, es interesante lo que le pasa en los partidos importantes y decisivos, no gana nunca. Gana muchas veces por penales, pero ha perdido también por penales y ha perdido feo”, resaltó Farinella en TyC Sports antes de repasar una estadística que le acercó la producción de Superfútbol.

“2-2 con River (Copa Diego Maradona) , 0-0 con Santosy 0-3 la revancha (Copa Libertadores), 1-1 con Banfield (Copa Diego Maradona) ganó Boca por penales y salió campeón, 1-1 con River (Copa de la Liga) y otro 1-1 con River disminuido y gana por penales. A la instancia siguiente 0-0 con Racing, pierde por penales y queda eliminado en la semifinal de la Copa que terminaría ganando Colón”, empezó a enumerar Farinella el año 2021 de Boca.

qepd leo farinella estas con el culo roto pic.twitter.com/VKZCTt3b5W — fan de leo mattioli (@gabrrielll_) September 23, 2021

Y siguió: “Los dos 0-0 con Mineiro que Boca dice que ganó los dos partidos. Es cierto, hubo goles anulados y derrota por penales. 0-0 con River en el partido en La Plata por Copa Argentina Y ahora 0-0 con Patronato y gana Boca por penales”, cerró el periodista para luego sí hacer su reflexión ante el rechazo de algunos de sus compañeros que resaltaban que ganar por penales también es ganar o que así como no ganó todos esos partidos tampoco los perdió.

Leo Farinella: "En los 90 minutos, Boca no gana los partidos importantes" — Superfútbol (@superfutbol) September 23, 2021

“Sacando los penales, que gana más de lo que pierde, me parece que Boca tiene que pensar y analizar lo relevante y no dejarse llevar por una definición por penales. ¿Qué le está pasando en los partidos importantes que no gana nunca?”, se preguntó Farinella.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Arrancó venciendo con lo justo a Claypole, después goleó a Defensores de Belgrano. En octavos le tocó River (uno que descendió) y en cuartos un rival que llegó a la A y no descendió (Patronato). Se espera por AAAJ o San Telmo — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) September 23, 2021

E incluso trasladó ese interrogante al equipo de sus amores: “Yo respecto de River, le critico que no le ganó a Boca. Hay crítica, hay opinión, hay mirada, hay análisis. ¿Qué hace Boca? ¿Porque gana ya está? ¿Boca no tiene nada para criticar? Obviamente no es lo mismo trabajar después de una clasificación que si Boca quedaba afuera pero una cosa es el desahogo y otra cosa es el análisis”.