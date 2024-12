VIDEO: El mal momento que vivió la familia Martín Demichelis cuando apareció un oso en su casa

Desde que Martín Demichelis dejó River Plate, su vida se trasladó a México, en donde rápidamente pudo asentarse y llevar a Monterrey a la final de la Liga MX, en donde cayó ante América.

Lo cierto es que este mal trago no le impide disfrutar de sus días con su esposa Evangelina Anderson y con sus dos hijas, mientras que Bastian se quedó en Buenos Aires, ya que juega en las Inferiores de River.

Evangelina y Martín se mostraron juntos en México.

En las últimas horas, una situación insólita alteró la vida de la familia Demichelis, ante la aparición de un oso en las cercanías de su hogar.

Un oso alteró la tranquilidad de la familia Demichelis

El hecho ocurrió en el bario mexicano de San Pedro Garza García, cuando los Demichelis vivieron una situación insólita y fue Evangelina Anderson la encargada de registrar todo el suceso en sus historias de Instagram.

Allí se observa a un oso de gran tamaño, y con la ayuda de algunas personas del barrio, el animal se marchó. Lo cierto es que este suceso preocupó a la actriz.

“No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma, vení, porque si viene corriendo para acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme”, se escuchaba a Evangelina, mientras que Demichelis se mostraba mucho más calmo y explicaba que el animal debía volver al lugar por el que vino.

¿Cómo fue el paso de Martín Demichelis en Rayados de Monterrey?

Desde que Martín Demichelis asumió en Rayados de Monterrey, su primer semestre fue muy bueno, ya que ayudó a que el elenco mexicano llegue a la final de la Liga MX, pero perdió ante América.

A nivel estadístico, el exDT de River dirigió al equipo en 18 oportunidades con ocho victorias, cinco empates y cinco caídas, aunque no logró ganarse el cariño de los hinchas y recibió duras críticas en las redes sociales.