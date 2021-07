Video: el increíble entrenamiento de Delfina Pignatiello en su duro camino a Tokio 2020

Sin dudas, el Covid 19 afectó al mundo en todos sus aspectos y el deporte no quedó afuera. Un ejemplo de eso es la nadadora argentina Delfina Pignatiello, quien durante la cuarentena en Argentina estuvo al menos 8 meses sin poder realizar sus respectivos entrenamientos pensando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Durante ese período de tiempo, se manifestó en desacuerdo con esta decisión en varias ocasiones y en un momento hasta pensó en retirarse.

“Saber que puedo no llegar preparada a los Juegos Olímpicos me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para los Juegos y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo”, confesó el año pasado Pignatiello.

Delfina Pignatiello y su actuación en Tokio 2020

Pignatiello, junto con varios atletas argentinos, llegaron a los Juegos con desventaja con respecto a sus competidores, debido a la falta de entrenamiento ya que sus rivales pudieron retomar antes las prácticas. Fue así que en sus dos pruebas (1500m y 800m) terminó en la última posición de su serie, muy por debajo de sus tiempos, y no accedió a las semifinales en su primera participación en los Juegos Olímpicos.

“Los nervios no jugaron de mi lado. Me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación, que fue lo más importante después de la pandemia. Haber estado tantos meses parados sin tener la posibilidad de entrenar, viendo cómo todas las rivales podían volver... Todo lo que maduré, todo lo que la cuarentena me enseñó, todo lo que me enseño el proceso hasta acá, todas las barreras que atravesé. Me quedo con todo eso, no me quedo con el resultado de hoy, que no es el que yo esperaba, el que yo quería, para lo que yo había entrenado”, confesó luego de su debut con sabor amargo.

La nadadora de 21 años no pierde las esperanzas e hizo un balance positivo de lo sucedido tras su derrota en los 1500 metros: “Me quedo con todo eso, que aprendí, que maduré, que crecí todo este tiempo. Si no se dio hoy, se dará otro día, porque es así, es ser perseverante, consciente, trabajar duro por lo que uno sueña y cree, y algún día, en algún momento, si los resultados se dan... Porque yo sé que había entrenado para más que esto, me venía sintiendo súper bien y no se me dio, simplemente no se me dio. Si la pandemia nos frenó, también fue para algo, y a mí me enseñó muchísimo”.

Delfina Pignatiello y la cuarentena

Si nos remontamos un año atrás Delfina realizaba unas declaraciones similares que impactó en el mundo del deporte, sobre la falta de entrenamientos y su preparación para los Juegos. “Estoy hace 11 semanas sin poder entrenarme en una pileta. Es un récord mundial. No existen ejercicios que repliquen la sensibilidad que necesita un nadador para entrenar en el agua. Estoy entrenando para mantener mi estado físico, pero para un nadador perder una semana de entrenamiento equivale a dos o tres meses de recuperación”, declaró.