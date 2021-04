Video: el golazo inédito de Juan Román Riquelme en las inferiores de Argentinos Juniors

Juan Román Riquelme tiene 12 años, juega en la novena de Argentinos y enfrenta a Huracán, de visitante. El pibe se hace cargo de un tiro libre desde una posición cerrada, ideal para un centro envenenado. Pero apunta al arco y la clava en un ángulo. El video de ese golazo estuvo guardado durante 31 años. Hasta ahora.

Las imágenes no duran más de siete segundos. La calidad es muy ’90. Nadie registra a ese pibe con el 5 en la espalda que va a patear el tiro libre. No hay audio ni relator que anuncie el gol con un alarido. Es mucho lo que no se sabe. Pero en esa carrera de cinco pasos, en la pegada y en la comba de la pelota se intuye todo lo que vendrá después.

En ese partido para Huracán jugó Diego Vera, un pibe que años después llegó a integrar el plantel de Primera. Su padre, que por entonces era colaborador de las inferiores del Globo, lo grabó. Y ahí, en esa vieja cinta de VHS, quedó registrado este tesoro riquelmeano.

El cuñado de Diego Vera recuperó esa cinta y se la pasó al músico Martin Paladino. “Vos sos del Bicho, este regalo te va a gustar”, le dijo.

En aquella novena división de Argentinos, categoría 78, también jugaban Mariano Herrón y Gabriel Lauría Calvo, y atajaba Nico Cambiasso.

Un gol idéntico a Racing

Los tipos distintos también protagonizan historias distintas. Esta, la del gol recuperado, se completa 24 años después. El 8 septiembre de 2014 Argentinos eliminó a Racing de la Copa Argentina gracias a un golazo de Román. Fue un tiro libre idéntico a aquel que había hecho en la novena. El artista plagió su propia obra.