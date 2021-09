Video: D’Onofrio elogió a Riquelme, le reclamó una deuda y aseguró que el ídolo Xeneize se “tendría que haberse puesto la camiseta de River”

En la previa del Superclásico entre River y Boca, Rodolfo D’Onofrio contó con humor el día que le apostó un asado a Juan Román Riquelme, pero también lo elogió como jugador y destacó la buena relación que hay entre ambas dirigencias.

“Primero, me llevo muy bien con el presidente de Boca, que es Jorge Ameal. La relación es de presidente a presidente”, respondió D’Onofrio en Superfútbol, de TyC Sports. Luego, el presidente que cumple su último mandato en River, reveló: “Con Riquelme tengo una relación muy buena que viene de cuando no era dirigente”.

Pero eso no fue todo. D’Onofrio aprovechó para contar una intimidad. Una apuesta que le ganó al actual vicepresidente de Boca. “Me está debiendo un asado. El otro día, cuando nos ganaron por penales, me golpearon el vidrio del micro y era él. Me hizo señas que me invitaba el asado. Todavía lo estoy esperando”, dijo entre risas.

Por último, D’Onofrio elogió a Riquelme por su etapa como jugador: “Yo siempre le dije que por su calidad y nivel de juego tendría que haberse puesto la camiseta de River. Pero jugó para nuestro adversario y me hizo sufrir bastante. Se lo dije siempre. Tengo un gran respeto por su calidad de juego”, cerró.