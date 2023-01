Video: denunciaron a un ex jugador de Boca por una pelea callejera

En las últimas horas se viralizó un video donde Pablo Ledesma, ex jugador de Boca Juniors y actual empleado del club, se vió envuelto en una pelea callejera en la localidad cordobesa de Mina Clavero, por la que fue denunciado penalmente.

La víctima denunció que fue atacado por tres personas entre las que estaba el ex volante xeneize, a quien comenzaron a mofarse por un tatuaje de River en el brazo y todo acabó en una brutal pelea, donde quedó involucrada su esposa y su hermano, con quienes vacacionaba.

José, el hombre agredido, declaró en un programa de televisión: “Íbamos caminando y nos cruzamos con Pablo Ledesma. Él me ve el tatuaje de River, me hace una chicana, le respondo y viene el grupo que estaba con él y me empezaron a pegar” y aseguró que su hermano y su esposa también recibieron agresiones.

Ledesma agredió a una persona en Mina Clavero.

La víctima detalló que fue empujado al piso, se golpeó la cabeza con el asfalto y Ledesma habría sido quien le “pegaba piñas en la cabeza” y en el video se puede ver como tenía parte de la cara con sangre.