Video: Daniel Osvaldo recordó el clásico del gas pimienta del 2015 y confesó sus ganas de meterle una piña a D’Onofrio

En la Copa Libertadores 2015, Boca y River se vieron las caras por los octavos de final. Sin embargo, el partido de vuelta disputado en La Bombonera no pudo terminarse luego de que le arrojaran gas pimienta a los jugadores del “Millonario”. Daniel Osvaldo era jugador del “Xeneize” en aquel momento y recordó el episodio.

“Superclásico contra River en La Bombonera gané uno y el otro no se terminó. Fue una locura. Cuando los de afuera quieren ser protagonistas, la cagan. Fue increíble. Obvio, nosotros creíamos que lo íbamos a dar vuelta, pero después no sé qué iba a pasar. Estábamos bien”, detalló.

En este sentido, Osvaldo criticó a Rodolfo D’Onofrio, quien ingresó al campo de juego. “Unas ganas de meterle una piña en los dientes... ¿A dónde va, maestro, adentro de la cancha? Un maleducado. Por qué fue a hacer circo en La Bombonera, quedate en la tribuna... No me parece”, declaró sin filtro.

“Los jugadores de River se notaba que estaban mal, tenían los ojos estallados. Yo me acerqué al banco de suplentes de ellos para ver cómo estaban. En ese momento se los dije: era una locura, no se podía jugar así. Me puse en el lugar del colega, a mí no me gustaría que pase lo mismo. Pero ese día no se podía jugar” , reconoció.

En tanto, “Dani Stone” se refirió al viaje de D’Onofrio al día siguiente rumbo a la Conmebol. “Después el presidente primereó. Yo creo que eso ya excede a los jugadores. Yo creo que si a los jugadores de River les preguntás también lo querían jugar”, completó Osvaldo en la entrevista con ESPN.