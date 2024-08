Video: con un ataque de furia total, Dalma Maradona, le contestó a Gonzalo Peillat porque citó una frase de su padre

Continúa el escándalo por el caso Peillat. Quien salió al cruce del exjugador de Los Leones, que hoy viste la camiseta de Alemania tras renunciar a Argentina, fue Dalma Maradona, luego de que Gonzalo cite a papá Diego al dedicarle un “que la sigan chupando” al pueblo albiceleste que lo critica. “Delirio total”, sentenció.

La respuesta de Dalma Maradona a Gonzalo Peillat‼️



ANGEL RESPONDE ❤️‍🔥❤️‍🔥 de lunes a viernes desde las 12hs junto a @AngeldebritoOk @dalmaradona @juliargen @fransalmain_ 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/YguU4kBijD — Bondi (@bondi_liveok) August 5, 2024

En un partido muy disputado, Los Leones perdieron 3-2 ante Alemania y fueron eliminados de los Juegos Olímpicos París 2024 en cuartos de final. Lo particular del encuentro estuvo en que el segundo gol alemán lo hizo -y lo gritó con todo- Gonzalo Peillat, argentino que ganó la medalla dorada en Río 2016 pero que dejó de vestir la camiseta albiceleste por problemas con la Federación.

Tras el encuentro, tuvo fuertes declaraciones que impactaron en suelo argentino. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: “Que hoy te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé”. Además, agregó: “Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

La última frase no le gustó nada a Dalma, la hija de Diego, a tal punto de que salió al cruce en Bondi, el programa de streaming que conduce junto a Ángel de Brito: “Delirio total el tarado”, comenzó al introducir el tema. Y siguió: “Ponele que hasta ahí, que él no esté de acuerdo con los manejos del hockey, te lo puedo tomar. Cada uno puede estar de acuerdo o no si tiene la posibilidad de ir a otra selección...”.

El tema estuvo en que festejó con todo su tanto que significó el 2-1 parcial para Alemania y, luego, citó a Maradona: “Le gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganás el partido y después mandás a los argentinos a ‘que la sigan chupando’... ¿Estás loco?”, sentenció Dalma.