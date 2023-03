Video: con Tula y el inventor de la letra, “Muchachos...” explotó el estadio MÁS Monumental

Antes del amistoso de la Selección Argentina ante Panamá, la fiesta de los campeones del mundo y la gente comenzó. Por eso, Tula, reconocido hincha Albiceleste y Fernando Romero, el creador del hit Muchachos, entonaron en la previa la canción que incluso el capitán, Lionel Messi eligió como la mejor.

El creador de la canción cumplió su sueño de entonar la letra que creó y acompañó a la Scaloneta durante el Mundial de Qatar en el estadio Monumental. “La verdad, todo fue soñado. Ni en el mejor sueño hubiera imaginado lo que pasó. Estar acá, festejando... Con muchas ganas de cantar. Hace un rato los escuché cantar y se me cayeron las lágrimas”, expresó en una charla con Sergio Goycochea en el estadio. Por su parte, el personaje del mítico bombo -quien recibió el The Best en reconocimiento a los hinchas argentinos- dejó en claro su felicidad por ser parte de este festejo: “Somos la mejor hinchada del mundo”.