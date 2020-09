Vicino, conforme con su regreso en el TC Mouras

En el regreso y tercera fecha del TC Mouras, que se disputó en el autódromo de San Nicolás provincia de Buenos Aires, el piloto maipucino Lucas Vicino quedó en el sextimo lugar, en la carrera que se impuso Agustín Martínez, el hijo del Gurí, quien de esta manera alcanzó su primer triunfo en la divisional con un Ford amarilo.

Vicino largó desde la 8va posición y ganó un puesto en el que se mantuvo a lo largo de 10 giros de los 16 disputados en el trazado nicoleño.

En la largada, Martínez aguantó a Christian Ramos durante medio circuito y pudo doblar adelante en la tercera variante. Atrás, Facundo Chapur se colocaba tercero ante el retraso de Marcos Castro, quien realizó un trompo con el Ford del Memo Corse y se retrasaba en el pelotón. Un par de giros más adelante, Otto Fritzler superó al cordobés y se ubicó tercero, pero cuando promediaba la prueba, el Auto de seguridad ingresó para retirar el despistado Chevrolet de Nicolás Ghirardi.

En el reinicio, Martínez se escapó nuevamente al frente seguido muy de cerca por Ramos y Chapur recuperó la tercera colocación ante Fritzler.

Tras la competencia Lucas Vicino comentó: “Terminamos un fin de semana en San Nicolás y anduvimos bastante bien. A la hora de clasificar no fuimos buenos, porque no quedó bien balanceado el auto, lo que nos perjudicó a la hora de las series . Hicimos un cambio y no se notó no tanto, pero vino bien. Después para la final hicimos otro cambio, mejoramos y terminamos en el puesto 7 en la final. De todas maneras nos falta y hay que seguir trabajando en el auto y espero que podamos encontrar el balanceo adecuado. De todas maneras sumamos buenos puntos para el campeonato”, sostuvo el piloto.

Clasificación

Piloto Marca Tiempo

Agustín Martínez Ford 26′49′'307

Christian Ramos Torino 26′51′'169

Otto Fritzler Ford 26′52′'428

Juan Tomasello Chevrolet 26′55′'043

Facundo Chapur Ford 26′55′'779

Maximiliano Vivot Chevrolet 26′57′'945

Lucas Vicino Ford 26′59′'385

Alejandro Weiman Ford 27′00′'130

Juan P. Pilo Chevrolet 27′00′'297

Sebastián Salse Chevrolet 27′01′'742