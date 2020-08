Vía libre para los clubes locales

El Consejo Federal del Fútbol Argentino (la autoridad ejecutiva que tiene a su cargo la conducción del fútbol del interior del país) hará oficial mañana la fecha de retorno a los entrenamientos para las competiciones que están bajo su órbita y que faltaban definir, según Ascenso del Interior.

De esta manera, el Torneo Regional Federal Amateur y las 220 Ligas del Interior nucleadas bajo la autoridad ejecutiva del CF, tendrán la posibilidad de retornar a las prácticas desde el lunes 7 de septiembre. Eso sí, será siempre y cuando la situación sanitaria del país a raíz de la pandemia lo permitan y no haya decretos nacionales que indiquen lo contrario desde la actualidad hasta esa fecha.

El Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada ciudad y provincia, puedan adaptarlo a las condiciones que poseen cumpliendo la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles.

Durante los primeros días de junio, la Liga Mendocina de Fútbol presentó ante el gobierno provincial un protocolo para que sus clubes afiliados puedan volver a los entrenamientos. Sin embargo, muchos de los clubes pusieron el grito en el cielo por no haber sido consultados y por la imposibilidad económica para poder cumplir con el mismo.

FADEP y San Martín podrán volver a entrenar en los primeros días de setiembre, pensando en el Torneo Regional Federal Amateur. Mariana Villa | Mariana Villa

¿Qué pasará en Mendoza?

Los Andes se puso en contacto con los presidentes de los clubes que participan del Torneo Regional Amateur: Fadep y San Martín. Mientras aguardan la comunicación oficial del Consejo Federal, desde ambos sectores informaron que están dispuestos a comenzar en la fecha establecida.

Seba Torrico, por ejemplo, está gestionando el permiso para los futbolistas que deben viajar a nuestra provincia. Ellos son: el arquero Nahuel Cajal (Mar del Plata) y los mediocampistas Federico Bruno (Buenos Aires), Lucio Pérez (Córdoba) y Salvador Reynoso (Capital Federal).

En tanto, Gabriel Mostaccio, titular del León, expresó que empezarán a entrenar de 30 a 40 días antes de la fecha confirmada para el inicio del torneo. San Martín tiene a su DT, Lucio Ramos, fuera de la provincia.

¿Qué medida adoptarán los clubes nucleados bajo la Liga Mendocina? “Si la Liga queda liberada para empezar a entrenar, estimamos que las prácticas serán bajo el protocolo que presentamos ante el Ministerio de Salud de Mendoza. En el caso de ser con testeos, es imposible porque los clubes hoy no están en condiciones de afrontar ese gasto. El Consejo Federal no nos puede exigir lo que no nos exige el Gobierno provincial. Hay una serie de puntos del protocolo que los clubes pueden cumplir, como que los jugadores lleguen por separados, que no se utilicen los vestuarios, que cada uno lleve su botella de agua y alcohol en gel, algo que la Liga podría costear”, explicó Carlos Suraci, el titular de la Liga Mendocina de Fútbol.

Liga Mendocina: la idea es armar un torneo corto y “vendible”

En la reunión de Consejo Directivo del miércoles pasado se trató el tema de la vuelta de los entrenamientos para los clubes de la Liga Mendocina y hubo opiniones dispares de los consejeros. Por diferentes motivos, fueron más los clubes que dijeron que no les conviene comenzar a entrenar que los que están preparados para hacerlo. “Lo que estamos buscando es armar una comisión para que se analice la posibilidad de hacer un torneo corto. Como si se juega será a puertas cerradas, la intención es buscar sponsors y vender los derechos a algún canal de TV_o Streaming para que el dinero no salga de los clubes”, expresó Carlos Suraci.