Vettel y una propuesta para correr en IndyCar

Sebastian Vettel expresó el fin de semana en el GP de Miami que prefiere los circuitos estadounidenses originales, como Road America, al trazado urbano de Miami Gardens.

La propuesta de Rahal

Cuando el piloto estadounidense Graham Rahal, se enteró de lo que expresó el tetracampeón de F1, le realizó una propuesta: “Lo redoblaré y lo diré; Seb, si alguna vez quieres probar un IndyCar en RoadAmerica lo haremos realidad. ¡Sería un honor tenerte en nuestro coche!”.

Por su parte Bobby Rahal, que es copropietario del equipo Rahal Letterman Lanigan se sumó a la respuesta: “Seb, ¡hay trato si lo deseas, vamos a proba No tenemos ninguna oportunidad ahora mismo, pero ¿por qué no?”, No se podría mostrar la IndyCar en un lugar mejor que Road America, y no se podría rodar en Road America mejor que en un IndyCar. Así que me encantaría ver lo que piensa Vettel”.

Qué dijo Vettel

“Tengo que echar un vistazo. Pero es una gran pista, así que veremos”, expresó el alemán, que atraviesa un 2022 complicado desde lo deportivo en la F1, pero que podría tener otras alternativas en el futuro.