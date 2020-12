Vettel y un sentido mensaje a Leclerc: “Eres el piloto con más talento con el que me crucé”

Sebastian Vettel le dijo adiós a Ferrari tras el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, ya que el alemán correrá para Aston Martin en 2021. Por eso, el cuatro veces campeón del mundo intercambió su casco con Charles Leclerc, donde le dedicó un texto con muchos elogios.

“Para Charles, eres el piloto con más talento con el que me he cruzado en mis 15 años en Fórmula 1. No lo desaproveches, pero asegúrate de que hagas lo que hagas siempre vas a ser feliz y vas a sonreír. Gracias por todo”, escribió Vettel en el casco que le regaló a Leclerc.

Tras la competencia en Abu Dhabi, el alemán llenó de elogios al monegasco: “Charles es joven, una nueva esperanza para el equipo y espero que en los próximos años reciba el auto que se merece”.

Vettel al momento de hablar de su despedida de Ferrari, contó: “No suelo ser una persona muy emotiva, pero hoy ha sido diferente. Es un día que recordaré siempre, no por haber terminado 14º, sino por el significado de la jornada. Es un día que guardaré como un tesoro. Es un adiós a muchos amigos. De alguna manera, me enamoré en los últimos años, así que a ellos los echaré de menos”.