Vettel no tuvo el mejor estreno con Aston Martin en Bahréin

Después de recibir la sanción de cinco puestos y tres puntos en su licencia por no respetar las banderas amarillas en la salida de pista de Nikita Mazepin en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. Sebastian Vettel protagonizó un domingo negro, ya que recibió diez segundos de penalización y dos unidades en su carnet por el golpe a Esteban Ocon en la carrera.

Vettel estaba en plena pelea con Ocon a 13 vueltas para el final. El francés lo doblegó en la recta ayudado por el DRS, pero el alemán calculó mal la frenada y tras defender la cuerda y volver a la trazada ideal, le impactó de atrás al Alpine.

Aunque los dos pudieron seguir en carrera, los comisarios le impusieron al cuatro veces campeón del mundo 10 segundos de sanción y otros dos puntos en su licencia. Así, Vettel, que vio la bandera a cuadros 15º, se fue de Bahrein con 5 puntos en su carnet, de 12 posibles en 12 meses.

“Pensé que él seguiría recto y luego volvió a la izquierda. Estaba justo delante de mí y entonces bloqueé, así que probablemente fue mi culpa. Hablé con él luego y estuvimos de acuerdo en que no va más allá”, contó Vettel en primer término.

Cuando fue consultado por las dos sanciones que recibió en su primer fin de semana de la temporada con Aston Martin, Vettel aceptó que no fue su mejor fin de semana: “No ha sido el mejor fin de semana, ni el que estábamos buscando. Pero muchas cosas que aprendimos de la carrera necesitamos solucionarlas. Veremos lo rápido que podemos arreglarlas, pero no me encuentro a gusto en el coche, hay muchas cosas que me hacen sufrir y no poder concentrarme al 100% en la conducción”.