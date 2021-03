“Vettel está en el mejor momento de su carrera”

Aston Martin (ex Racing Point) tendrá a Sebastian Vettel entre sus filas en esta temporada de F1. El alemán no tuvo un buen 2020 en la escudería de Maranello y quiso un cambio de aire en su carrera deportiva. Para el director técnico, Andrew Green, el cuatro veces campeón ya aportó mucho allí.

“Somos un equipo que mira hacia delante, pero todo lo que puedo decir es que parece increíblemente relajado. Se ha integrado en el equipo muy rápidamente, su contribución comenzó de inmediato”, dijo Green sobre Vettel, según recoge la web oficial de la F1.

“Creo que vamos a sacar lo mejor de Seb, de verdad. Está en el mejor momento de su carrera, así que creo que si no podemos sacar lo mejor de él, será culpa nuestra, no suya. Estoy seguro de que podemos llevar a Seb al lugar correcto”, agregó.

Por otro lado, Green comparó el estilo de conducción de Vettel con el de Sergio Pérez, quien pasó a Red Bull con Max Verstappen. El alemán sólo ha rodado con Aston Martin en un ‘filming day’, pero el director técnico del equipo ha hecho sus evaluaciones.

“Sebastian tiene su propio estilo de conducción, pero no es diferente del estilo que hemos visto en otros pilotos, y yo diría que no es tan extremo como el piloto al que está reemplazando –Pérez–, que tenía un estilo de conducción muy extremo y era muy difícil hacerlo bien en todas las pistas; brillaba en ciertas pistas y no en otras”.

“Creo que el estilo de Seb es mucho menos extremo, y tenemos las herramientas y la capacidad para ajustar el coche para que se adapte a él con seguridad. Ya comenzamos a trabajar en eso, hemos estado trabajando en ello en el simulador durante el último mes y parece muy feliz con la dirección que hemos tomado, así que no hay problemas ahí “, ha expresado Green para concluir.