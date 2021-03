Vettel, enojado luego de la clasificación en Bahréin

Sebastian Vettel disputó su primera clasificación con el Aston Martin y el resultado final no fue para nada el esperado, ya que el alemán no pudo superar la Q1 y quedó 18º.

El último intento de Vettel en Q1 no fue el esperado por dos banderas amarillas, lo que significó que no pudo mejorar su mejor tiempo y se ubicó en el puesto 18. Durante ese giro final, el alemán tuvo que levantar en la primera curva por el trompo que hizo Nikita Mazepin.

Pero eso no fue todo, ya que luego se encontró con otra bandera amarilla en la octava curva provocada por Carlos Sainz Jr., quien estaba algo complicado con la Ferrari: “Si entré en pánico ahora, no sería de gran ayuda. Estoy molesto y enojado, pero de alguna manera no fue nuestra culpa no lograrlo, pero tenemos que tomarlo y hacer lo que podamos para prepararnos para mañana”, le expresó Vettel a Sky Sports F1.

“Fue un desastre en el último sector de calentamiento. Crucé la línea con menos de un segundo y luego me encontré con dos banderas amarillas, así que no pudimos hacer mucho”, sostuvo en alemán ante de la pregunta de Motorsport.