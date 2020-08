Vettel criticó a Ferrari tras el mal fin de semana en Silverstone

Sebastian Vettel vivió un Gran Premio 70 Aniversario de la Fórmula 1 realmente muy complejo. El alemán no tuvo un buen fin de semana en Silverstone y también sufrió con la mala estrategia que eligió Ferrari, el cual lo sentenció al puesto 12 en el que vio la bandera a cuadros.

“Hablamos esta mañana de que no tiene sentido entrar en boxes, sabiendo que nos encontraremos con tráfico, y eso es exactamente lo que hicimos”, le comentó Vettel a Sky Sport después de los duros mensajes que había tenido por radio hacía los ingenieros de la escuadra italiana.

Y añadió: “También fuimos con un neumático duro, que en ese momento solo tuvimos durante aproximadamente 10 vueltas, probablemente ni siquiera eso. Así que no tenía ningún sentido. Quiero decir, ¿por qué pondrías el duro durante 10 vueltas y luego el medio durante 20 vueltas? Me estaba quedando sin neumáticos hacia el final. Así que hablamos exactamente de eso. Supongo que no es el mejor trabajo que pudimos haber hecho hoy”.

Por último, Vettel remarcó que tuvo buenas sensaciones en el trazado inglés, pero que el rendimiento de la SF1000 no varió demasiado. “La sensación fue un poco mejor que la semana pasada, pero el rendimiento fue el mismo. El ritmo fue el mismo, y eso es un signo de interrogación, pero no puedo hacer mucho al respecto. Tendré que intentar seguir dando lo mejor de mí” y mantén la calma lo más posible, mirando hacia la próxima semana”, finalizó.