Verstappen y un podio que no estuvo exento de drama

La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 fue una montaña rusa de sensaciones para Max Verstappen. El piloto de 22 años pasó del drama a la alegría tras poder subir al podio en la tercera cita de la temporada 2020.

Cuando se dirigía a la grilla de partida, el holandés se despistó en la curva 12 del trazado húngaro y rompió el alerón delantera y dañó la suspensión delantera izquierda de su RB16. Los mecánicos de Red Bull trabajaron contra reloj y pudieron ponerlo en pista antes de que se largue la competencia. Luego, el joven volante terminó segundo en la carrera que ganó Lewis Hamilton.

"Al principio no fue como quería, por supuesto, acabé contra las barreras en la vuelta camino a la grilla de partida. Pero los mecánicos hicieron un trabajo increíble para arreglar el auto. No sé cómo lo hicieron, pero fue increíble. Hay que darles todo el mérito del segundo lugar, me hicieron muy feliz. Creí que no iba a poder correr, así que ser segundo es como una victoria", manifestó Verstappen en primera instancia.

En torno a la competencia, el ganador más joven de la Fórmula 1 expresó lo siguiente: “La primera mitad fue crucial y, a partir de ahí, creo que tomamos las decisiones correctas y tuvimos buen ritmo. Simplemente seguimos haciendo lo nuestro y, por supuesto, poder colarnos entre los dos Mercedes es bueno para nosotros. Logramos luchar con uno de los dos cuando el sábado fueron muy dominantes. Podemos estar contentos con ello”.

Por último, Verstappen describió como su fue pelea con Valtteri Bottas por el segundo puesto. “Yo solo estaba tratando de marcar mi propio ritmo y, por supuesto, pude ver que estaba acercándose como a segundo por vuelta. Seguir aquí a otro coche es bastante complicado, así que cuando estuvo a 1,5 segundos, fue un poco más difícil para él. En la última vuelta también tuvimos tráfico delante, lo que no me facilitó el trabajo con mis gomas viejas. Pero logramos aguantar y estoy muy contento con el segundo puesto”, concluyó.