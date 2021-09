El fin de semana se correrá el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 y por primera vez en su carrera como piloto de la máxima categoría, Max Verstappen será local. La armada naranja, que tantas veces se vio en tribunas de distintos autódromos como visitante, esta vez será local y habrá miles de fanáticos alentando por el piloto de Red Bull.

En la F1 del 2021, la tensión que se vive entre Max Verstappen y Lewis Hamilton es cada vez más grande, especialmente desde el toque en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone que dividió las opiniones. Desde ese día, se ha visto que se intensificaron los silbidos hacia Hamilton después de las carreras. Sobre esto, el piloto de Mercedes comentó en su momento: “Que me abucheen me da más energía”.

Verstappen dice que no puede evitar que lo abucheen a Hamilton

Acerca de esta situación, Max Verstappen opinó en la previa de la carrera en Zandvoort. “Ya sabés que cuando vas a un partido de fútbol y estás en casa, el rival será abucheado en algún momento. No depende del club local el ir a los altavoces y decir, ‘chicos, no pueden abuchear’, porque naturalmente sucederá. Son muy apasionados y apoyarán a su piloto local”, dijo Max.

El piloto de Red Bull expresó que él no puede hacer nada para evitar esta situación: “No depende de mi decir: ‘chicos, no pueden abuchea,’ porque yo no soy ellos y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo en la pista. Pero estoy seguro de que la mayoría de ellos están aquí sólo para ver gran fin de semana de carrera”.