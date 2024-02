Vélez venció a Riestra y sumó su segundo victoria consecutiva en la Copa de la Liga Profesional: mirá los goles

Vélez volvió a ganar en la Copa de la Liga Profesional y respira un poco más tranquilo. En el humilde Estadio Guillermo Laza, el Fortín la pasó mal: perdía 1-0 y no lograba reaccionar, pero despertó a tiempo y, con dos goles en los últimos 25 minutos (de Braian Romero y Lenny Lobato), logró darlo vuelta. Con este 2 a 1, el equipo de Liniers sumó unos valiosos tres puntos y escaló algunas posiciones en la tabla de promedios.

En el discreto primer tiempo, el local fue superior a pesar de que el visitante tuvo más tiempo la pelota. Y esa superioridad la pudo reflejar en el marcador: a los 23 minutos, el lateral izquierdo Nicolás Dematei se avivó y sacó rápido un lateral hacia al área del Fortín, donde el delantero Jonathan Herrera controló y presionado tocó hacia atrás para que le quede al mediocampista Mauro Ortiz, que se acomodó y realizó un gran remate -cruzado y abajo-, que terminó convirtiéndose en un gol histórico, el primer gol del Malevo en Primera División. Tras el festejo, no faltaron reclamos por parte de Vélez: lo cierto es que Dematei ejecutó el lateral algunos metros adelante de donde había salido la pelota. En el resto de la primera parte, no hubo más emociones.

En el segundo tiempo, el encuentro se planchó. Al que ganaba le servía que así sea y el que perdía no reaccionaba. Hasta los 25 minutos pasó poco y nada. Fue a esa altura del complemento cuando Vélez despertó gracias a un lindo gol de Braian Romero: Claudio Aquino -de gran actuación- envió un lateral hacia el área del Malevo, la pelota sobrepasó a los defensores y apareció el delantero con una gran volea de primera. Nada pudo hacer Arce. Curiosamente, el envío de Aquino partió de una posición idéntica a la del lateral que derivó en el 1-0 del dueño de casa.

El 1-1 reavivó el match y lo puso lindo. Y por supuesto, también intimidó a los locales y agrandó a los dirigidos por Gustavo Quinteros, que no se conformaron con la igualdad. Estos insistieron hasta el final, quisieron los tres puntos más que los de enfrente y, agónicamente, los consiguieron: en una de las últimas jugadas, a Lenny Lobato le quedó servida en el área de Riestra y no perdonó. Luego, no hubo mucho tiempo para más y se concretó la remontada.

ENORME TRIUNFO DE #VELEZ, que tuvo un 1T flojo y cambio la cara en el 2T, ganando la mitad de cancha y superando desde lo físico a Riestra. Aquino, FIGURA INDISCUTIDA, tienen que renovarle YA. Me gustó el partido de Ordoñez y bien Bouzat, otra vez. Partido de 6 puntos 👏💪 pic.twitter.com/ksqLnVUsSz — Martin Etcheverry (@metcheverry99) February 15, 2024

Triunfazo de Vélez. Dura derrota de Riestra (que sigue sin ganar en el campeonato y marcha ultimo en la tabla de promedios).