Valentino Rossi y el Covid-19: “Comprendí lo que era la soledad”

El Moto GP arrancará su temporada 2021 este próximo fin de semana en el circuito de Losail, Qatar y en la previa, Valentino Rossi se prestó a una charla amena donde contó cómo fue su experiencia con el Covid-19.

“El domingo en Le Mans volví a Tavullia y fui a comer pizza. Vi a un chico de Milán que conozco desde hace mucho tiempo y estaba feliz porque acababa de recibir el resultado negativo de su prueba por COVID. Ni siquiera sé si lo abracé o si solo le di la mano. Pero dos días después me llamó para decirme que tenía fiebre. Dos días más tarde me desperté con un terrible dolor de espalda y fiebre alta”, manifestó Rossi en primera instancia.

En la misma línea, añadió: “No tenía miedo. Respiraba bastante bien. Mi madre estaba asustada, pero fuimos muy cuidadosos. Ella me dejaba de comer y se iba, pero luego ella también se contagió. Fue duro porque estaba aislado de todo. Yo, que siempre ha sido una fiesta porque todos los que conozco me sonríen y parezco traer alegría, pero ahora me sentía como una plaga. Comprendí lo que era la soledad, nunca me había pasado algo así”.

Por último, Rossi agradeció a las autoridades de Qatar, quienes pusieron a disposición vacunas para todo el paddock del Moto GP. “Somos unos privilegiados. No sentí nada con la primera dosis de Pfizer, me daré la segunda en Doha después de la segunda carrera, a principios de abril. Dicen que para los que se han infectado puede haber alguna pequeña reacción, pero no me importa, es demasiado importante”, concluyó.