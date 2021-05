Valentino Rossi: “Estuvo bien correr en Mugello”

La decisión de Dorna Sports de correr el Gran Premio de Italia de Motociclismo generó opiniones divididas en el paddock de MotoGP y entre los fanáticos. El anuncio del fallecimiento de Jason Dupasquier tras el accidente sufrido en clasificación llegó alrededor de las 12:00 del mediodía (hora italiana) cuando estaba terminando la competencia de Moto3.

A esa hora, aun se debían disputar las carreras de Moto2 y MotoGP que se pudieron desarrollar sin inconvenientes. “En mi opinión, si hubiera sido un piloto de MotoGP en el lugar de Dupasquier, se habría corrido igualmente. Cuando ocurrió el accidente de Simoncelli, nos paramos, pero estábamos en carrera. En Barcelona y Misano, con dos casos similares, seguimos corriendo. No creo que haya una discriminación en función de quién sea. Tal vez hubiera sido correcto no correr, pero ¿qué hubiera cambiado? Todos queríamos hacer las maletas e irnos a casa. El domingo tenemos de nuevo carrera en Barcelona. Pero si alguien me hubiera dicho ‘no hay carreras’, lo habría aceptado y me habría ido a casa”, opinó Valentino.

El italiano comentó también que ante una situación así, todo pasa a un segundo plano, pero como pilotos profesionales deben estar preparados para afrontar la carrera. “El sábado a la noche ya sabía que la situación de Dupasquier era grave, pero una cosa es saber eso, y otra saber que está muerto. Fue difícil para todos, pero teníamos que estar concentrados porque si no podríamos haber representado un peligro”.

En materia de seguridad, Rossi resalta las mejoras que se hacen de parte de la categoría y con los proveedores de monos, pero hay situaciones como la de Dupasquier que exceden a las medidas que se puedan implementar. “Por un lado hemos hecho mucho por la seguridad, pero se puede hacer más y no es suficiente. También hemos hecho mucho con los cascos, los monos y los airbags. El problema viene de accidentes como los de Simoncelli, Tomizawa, Jason. No hay nada que puedas hacer ahí. Cuando tienes un piloto tirado en el suelo delante de ti es imposible hacer algo para evitar algo así”, dijo el de Tavullia.

Fotos: Yamaha Petronas