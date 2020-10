Valentino Rossi dio positivo a Covid y no corre en Aragón

Valentino Rossi comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo de Coronavirus y se perderá la undécima fecha de la temporada del Moto GP, a disputarse este próximo fin de semana en el circuito de Aragón. Yamaha comunicó que el italiano no estuvo en contacto con personal que tenga que asistir a la cita en suelo español.

“Desafortunadamente, esta mañana me desperté y no me encontraba bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico, que me hizo dos test. El resultado del ‘test PCR rápido’ fue negativo, igual que el test al que me sometí el martes. Pero el segundo, cuyo resultado me fue enviado a las 16:00 de esta tarde, fue desafortunadamente positivo”, expresó Rossi en primera instancia.

Y añadió: “Estoy muy decepcionado por tener que perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiado, pero espero que la segunda ronda en Aragón sea un ‘no go’ para mí también... Estoy triste y enfadado porque hice todo lo posible por respetar el protocolo y aunque el test del martes fue negativo, me auto aislé desde mi llegada de Le Mans”.

Para cerrar, Rossi señaló que confía en poder recuperarse pronto. “De todos modos, así es como es, y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Ahora seguiré los consejos médicos y solo espero encontrarme bien pronto”, concluyó.

Para dar claridad a la situación, la marca de los tres diapasones dio a conocer el periplo del “Doctor” luego de la carrera en Francia. El piloto de 41 años viajó directo a Tavullia el domingo y el martes 13 se sometió al test PCR obligatorio para todos aquellos que regresan a sus domicilios. El resultado de esta prueba se conoció el miércoles y fue negativo.

Sin embargo, este jueves amaneció con malestar general y fiebre leve, por lo que un médico le realizó dos pruebas: un test rápido PCR que fue negativo y el PCR estándar, el cual marcó que múltiple campeón está infectado con COVID-19.