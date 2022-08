Valentín Romero, un especialista en travesías que crece con cada competencia

Desde siempre su vida ha estado relacionado con las caminatas y la naturaleza, pero desde hace dos temporadas, animado por un amigo, Valentín Romero, comenzó a participar en diversas competencias de trail running y, acompañado por los buenos resultados, hace un mes fue convocado para integrar la Selección Argentina.

Romero, considerado uno de los mejores de la modalidad en la provincia, vestirá la celeste y blanca este fin de semana, ya que participará en el Campeonato Sudamericano que se disputará en San Juan. Será la segunda edición de este certamen subcontinental y largará desde Punta Tabasco (Ullún) y se desarrollará en varias categorías y distancias,. El atleta mendocino competirá en la más exigente: 85 km de travesía.

En lo que va de la temporada, Valentín ha participado en las carreras más importantes de la geografía nacional y en todas logró estar en el podio. La distancia más corta que recorrió fueron 34 kms y, en su última presentación en el Campeonato Argentino de Ultra Trail, en 70kms, finalizó en el 6° lugar en la general y 2° en la categoría de 18 a 29 años. Resultados que lo llevaron a ser convocado al seleccionado para este Sudamericano.

“Empecé hace poco tiempo, llevo sólo dos años compitiendo y como me ha ido muy bien, me llamaron de la Selección y ahora voy a correr representando al país”, comentó Romero, que compite en estos exigentes desafíos sin ningún tipo de apoyo y sólo con su esfuerzo económico personal.

Si bien lleva dos temporadas corriendo, el atleta aclaró que desde hace 8 realiza caminatas y trekking, pero siempre lo hizo de manera recreativa junto amigos y su hermano y, que la idea de competir surgió cuando: “Comencé a trabajar en un gimnasio y un amigo me pidió que lo entrenara para correr y me comentó sobre este deporte, del cual yo no tenía ni idea. Con el tiempo él me animó y me dijo que tenía condiciones y el físico para la actividad. De poco comencé a interesarme y descubrí todo lo que es el running. Además, empecé a entrenar a más atletas de running y ahí comenzó todo. En el 2020, en plena pandemia, decidí empezar a practicar un deporte y me metí en este grupo con el que trabajamos y competimos en estos días”, señaló.

En cuanto a las metas personales indicó: “Mi objetivo es poder hacerme conocido en esta disciplina y difundirla, dado que he tenido muy buenos resultados desde que empecé a correr y quisiera tener algún tipo de respaldo económico, para poder dedicarle el ciento por ciento de mi tiempo al deporte y seguir creciendo”, sostuvo el atleta de 26 años.

Romero, quien es profe de educación física, trabaja en el gimnasio Nómade Club And Fitnes: “Soy preparador físico y estoy en la parte de entrenamiento personalizados únicamente. Entreno a personas con objetivos estéticos, deportistas de running calle y trail running. Mi equipo de entrenamiento es Outdoor Pesari, donde estoy con los profes son Alejandra Pennisi y Marcelo Castellino”, manifestó.

En cuanto a las expectativas y cómo se ha preparado para el Sudamericano, explicó que: “Entrenamos tres veces a la semana; dos de ellos con 1 o 2 horas y los fines de semana hacemos “los fondos más largos” que son de 3 horas. También sumamos extras de gimnasio y kilómetros el resto de los días de la semana, según el objetivo en cada carrera. Compito cada 4 o 5 semanas, digamos que todo el año estoy entrenado, más allá de que los entrenamientos se ajustan a cada competencia, las cuales utilizo de alguna manera para las más importantes”, sostuvo

Respecto a la travesía en San Juan, aseguró que: “Tiene mucho desnivel y como es mucha trepada la que tengo que realizar he trabajado mucho las trepadas y el uso de bastones. Las expectativas son disfrutar y vivir la experiencia y compartir todo tipo de momento con los integrantes de la Selección Argentina, porque no son muchos los momentos que se comparten como equipo”, manifestó Valentín.

El trail running es una modalidad que tiene muchos amantes en Mendoza, que sin lugar a dudas tiene una excelente geografía para desarrollar esta disciplina. Son muchos los grupos de caminatas y también de competencia que se han formado desde hace tiempo, de los cuales han surgido notables atletas, entre ellos Valentín Romero.