Vientos de cambios: va cayendo gente al renovado Azul del Parque

Luego de confirmar que el goleador Juan Martín Amieva, exGimnasia y Esgrima y de último paso por Juventud Unida de San Luis, será jugador leproso para la próxima temporada, la dirigencia azul cerró dos nuevas incorporaciones para lo que vendrá. Se trata de Paolo Impini y Leonel Ferroni. Además, Alejandro Rébola, quien ya tuvo un paso por la institución y dejó un grato recuerdo, tiene casi todo acordado para retornar a la provincia. “Está muy avanzado, restan detalles”, dijo ayer un allegado a la entidad.

Durante la jornada, las buenas noticias surgieron desde temprano, cuando el nombre de Paolo Impini fue confirmado por la Comisión Directiva. El marcador central proviene de Estudiantes de Caseros, tiene 32 años, mide 1,89 metros y nació en Larroque, provincia de Entre Ríos. En su última visita a Mendoza, en octubre del año pasado, jugando con la camiseta del Pincha de Caseros, el central marcó el primer gol de una tarde negra para el conjunto leproso: fue derrota 2-0 y una sucesión de lesiones que marginaron a Yair Marín y Julián Navas por varios partidos. El defensor llegará a Mendoza la próxima semana para iniciar la cuarentena obligada. Luego estampará su firma en el contrato que lo unirá con la entidad.

El otro apellido que se conoció durante la tarde fue el de Leonel Ferroni, quien nació en Rosario hace 24 años e hizo su recorrido en las divisiones menores de Newell’s Old Boys de Rosario. Allí estuvo entre 2002 y 2017. Su debut en Primera División se dio de la mano del Chocho Llop, un viejo conocido de estas tierras. El lateral izquierdo viene de un préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y mide 1,70 metros.

Finalmente, y aunque muchos lo daban como un refuerzo confirmado, todavía restan detalles para la vuelta de Alejandro Rébola. El marcador central, que dejó un gratísimo recuerdo en la campaña que llevó a Independiente Rivadavia a pelear por un ascenso a Primera División, ya jugó 31 partidos con la camiseta azul y anotó 2 goles. Estuvo en el club desde 2016 hasta 2018. Los hinchas lo esperan con los ojos abiertos.

Negocian continuidades

Ahora, mientras continúan en la búsqueda de sumar dos refuerzos por línea, los dirigentes abocarán sus esfuerzos a definir el futuro de Cristian Aracena, Julián Navas, Luciano Sánchez, Franco Negri, Nicolás Quiroga y Lautaro Disanto.

El arquero, y capitán durante la temporada pasada, ya hizo saber sus pretensiones y por ahora siguen las charlas.

Por Negri, Quiroga y Disanto no habría mayores inconvenientes para cerrar la continuidad y se espera que durante la próxima semana se confirmen los nuevos vínculos.

El caso de Navas y Sánchez parece un poco más difícil. Mientras que el primero manifestó su deseo de no continuar en la entidad (tuvo sondeos de Primera División y de clubes de la misma categoría), el Cheche confirmó que no tuvo contacto con la nueva dirigencia. “No he tenido ofertas. Quedaron en que me iban a llamar y todavía no lo han hecho”, deslizó ante la consulta.

El nuevo DT será presentado el martes

Tal cual lo manifestó hace unas horas la nueva dirigencia, encabezada por Carlos Castro, el próximo martes, y luego de semanas convulsionadas por los desacuerdos en la rescisión del contrato de Matías Minich, se llevará a cabo la firma del convenio que unirá al nuevo entrenador, Marcelo Straccia con Independiente Rivadavia. Un rato después se realizará la presentación formal del adiestrador, a través de la aplicación de Zoom.

“La pandemia obliga a mantener el distanciamiento y se hace imposible realizar una conferencia de prensa. Por eso vamos a realizar la presentación oficial de forma virtual”, confiaron desde la entidad.