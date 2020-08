Una vuelta on board en el regreso a las pistas

El autódromo de Buenos Aires llevó a cabo un ensayo donde se pusieron a prueba los protocolos sanitarios para la vuelta de la actividad. Una de las categorías que estuvo presente fue el Top Race con Diego Azar y Guido Moggia.

Azar giró con su auto de la categoría, mientras que Moggia aceleró en el trazado porteño con el vehículo de Franco Girolami.

“Es el mejor día de la cuarentena por lejos. Estuvimos con todos los protocolos posibles y ojalá que en dos semanas estemos corriendo acá con el Top Race, como está pactado con los calendarios. Intenté salir arando, pero me controlé. Y cuando pasé por la Horquilla me llamó la atención cómo patinaba por la suciedad del autódromo. Hasta me agarró un poco de miedo cuando llegué a la curva 1”.

Por su parte, Moggia señaló: “Desde que comencé a correr nunca estuve tanto tiempo parado. Estoy feliz y agradecido de ser uno de los privilegiados de poder manejar nuevamente”.

Mirá la vuelta a bordo de Azar en Buenos Aires: