Una reunión que será vital para el regreso del automovilismo nacional

Han pasado seis meses desde que la actividad automovilística quedó en stop y la ansiedad se devoró a los pilotos y equipos, que en este tiempo de pandemia optaron por la competencia virtual, que no dejó de ser un aliciente lejos de la realidad y las pistas. La vuelta del F1 a nivel mundial activó los sensores de las autoridades locales que desde entonces presentaron diversos protocolos para poner en movimiento el automovlismo nacional. Es así, por caso, que el regreso del Turismo Carretera -la categoría más importante-, está supeditada a una nueva reunión que Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, tendrá la semana próxima con los ministros de Salud, Ginés González García y el de Turismo y Deportes; Matías Lammens. Cabe recordar, que el TC tiene agendada un fecha hipotética para su retorno, que podría ser el 30 de este mes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, pero son muchas las ganas y pocas las certezas, aunque pilotos y equipos confían en tener las máquinas en la pista, claro, protocolos mediantes.

En Mendoza desde hace prácticamente dos meses comenzaron las prácticas en el Ángel Pena de San Martín, donde algunos volantes que nos representan a nivel nacional, estuvieron girando, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba dispuso la habilitación de todos los autódromos y kartódromos de esa provincia, entre ellos el Oscar Cabalén. En así que son varios los créditos mendocinos que corren en las principales categorías del país, aunque en el Turismo Carretera el único es Julián Santero, que también lo hace en el Turismo Nacional y el Súper TC 2000.

El TN alcanzó a comenzar la temporada con dos pruebas, donde no pudo largar Emmanuel Cáceres, pero si lo haría en esta segunda parte del año forzada, aunque aún continúa en la búsqueda de apoyo económico. “Es lo mejor que nos puede pasar porque el automovilismo no aguantaba más esta situación. Es como dije la vez pasada, mecánicos, motoristas, pilotos y equipos, dependen de la actividad. Son muchas familias que viven de este deporte. Todos estamos con incertidumbre de saber qué va a pasar y lo que no queremos que esta situación si dilate más. No debería pasar nada si todos respetamos los protocolos como son”, comentó Peluche Cáceres, quien volvería también al TC 2000. “Es una opción que siempre tengo y cuando se supo que podría retornar la actividad han sido los primeros en llamarme. Es una categoría donde tengo muy buena relación con todos los equipos. Vamos a ver como sigue todo de ahora en más, pero sólo espero que regresemos a las pistas”, sostuvo el esteño.

El Súper TC2000 también estaría definido y diferencia de las otras categorías, finalizará sus respectivos campeonatos de 2020 el próximo año, recordando que todavía no disputó ninguna prueba.

Otra de los números puestos a nivel nacional en la divisional, es el sanmartiniano Bernardo Llaver, piloto oficial del equipo Chevrolet junto a Agustín Canapino. El “Súper” tendrá 10 fechas posibles, el 20 y 27 de setiembre que serán el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. El 25 de octubre y 1° de noviembre se presentaría en Río Cuarto. Posteriormente realizará una fecha el 1° de noviembre y cerrará el año el fin de semana del 6 de diciembre. para retomar la campaña el 10 de enero en escenario a designar. El cierre de campeonato será el 14 de febrero.

Otros de los pilotos prometedores del ámbito local y ex campeón de la Formula Renault, Lucas Vicino, quien este año comenzó en el TC Mouras y también tendrá la posibilidad volver a las pistas. Lucas estuvo girando en el Pena y nos dijo respecto al retorno del “motor”: “Pienso que ya era hora de que volviera la actividad ya que son muchos meses, algo que afectó a pilotos y equipos, quienes imperiosamente necesitan que las competencias vuelvan”. Y agregó: “En lo personal nunca dejé de entrenar y todo ya queremos que vuelvan las carreras. Pienso que habrá que acostumbrarse a los protocolos cuando retornemos, será algo extraño, pero si es la única forma de volver tendremos que adaptarnos a esta nueva situación”, comentó a Los Andes.

Ahora solamente queda esperar el cónclave ACTC-Gobierno para saber si está el visto bueno para que pueda volver la actividad nacional.

Lo establecido en cada reglamento

A continuación, le ofrecemos lo que marca la reglamentación de competencias en cada una de las categorías del automovilismo argentino. Cabe recordar, que en nuestro país, las divisionales que fiscaliza la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino establece lo siguiente:

Súper TC2000: 12 eventos programados y un mínimo de 10 competencias.

Turismo Nacional: 12 carreras y un mínimo de 8 pruebas.

Top Race: 12 competencias programadas; de las cuales deberían disputarse al menos 10.

Turismo Pista: 12 eventos en carpeta y un mínimo de competencias ocho (8) Pruebas Finales puntuables.

Fórmula 2.0 Renault: 12 carreras pactadas y un mínimo de 8 eventos puntuables.

En tanto que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), distribuye sus competencias bajo el siguientes esquema que fue acordado a fines del año pasado:

Turismo Carretera: 15 fechas publicadas y un mínimo de 12 finales. Lo propio aplica para el TC Pista.

TC Mouras: 16 jornadas programadas y un mínimo de 10 finales. Lo mismo para el TC Pista Mouras.