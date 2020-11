Una jugadora de fútbol femenino le dio la espalda a un homenaje a Diego Maradona

En medio del dolor que vive el fútbol por la desaparición física de Diego Maradona, una jugadora de fútbol femenino se reveló y no quiso ser parte de los homenajes y mostró su descontento.

La futbolista en cuestión es Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF, quien en el minuto de silencio en memoria a Maradona, optó por sentarse y ponerse de espaldas. Ocurrió el sábado en un amistoso que significó la derrota de su equipo ante Deportivo La Coruña por un resultado que, creer o reventar, resultó más que llamativo: 10-0.

“Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no me lo iba a guardar”, aseguró la joven en PontevedraViva. Y agregó: “Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”.

Además, Dapena, quien rápidamente sufrió una oleada de críticas en las redes sociales, sostuvo: “Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”.