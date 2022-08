Una jugadora argentina de tenis de mesa denunció que fue violada por un colega chileno cuando ella era menor

Una deportista argentina denunció que fue violada por un colega chileno cuando ella era menor. Cielo Totryng Álvarez juega al tenis de mesa y dijo que fue abusada en el 2017 en un evento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Álvarez dijo que tenía 14 años cuando habría sido abusada sexualmente por Juan Lamadrid Barraza. A cinco años del hecho, la joven decidió denunciarlo y pidió la extradición del supuesto abusador. Ahora el Juzgado en lo Nacional y Correccional N 40 de Chile analiza el pedido.

“Uno se da cuenta cuando se esclarecen un poco los hechos y cuando junta el coraje para hacerlo y enfrentarse al mundo que nos rodea y que es bastante difícil para estas cosas”, afirmó en diálogo con Todo Noticias.

“No hubo problemas ahora, sí antes de hacer la denuncia, por la persona, ya que tiene relevancia a nivel mundial. En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, reconoció.

La jugadora dijo que el ataque “fue premeditado”

Cielo dijo que ataque ocurrió el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, un evento que participaban menores y que tuvo lugar en el CENARD.

“Fue algo premeditado porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo, ‘no, vamos por otro camino…’”, contó la joven.

Al ser consultada por la actitud del supuesto abusador, al joven dijo que el deportista chileno no estaba colaborando. Según informó Infobae, se trata de una persona conocido en el país trasandino y, tras la denuncia, el sitio Meganoticias difundió varios mensajes de Lamadrid donde se burlaba de la denuncia.

“Estoy súper preocupado. Me dan risa. Yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta”, habría manifestado el denunciado.

“No está colaborando y está suelto haciendo su vida normal. Acude a lugares públicos donde la gente lo ve. Muy escondido no está. Me siento tranquila haciendo las cosas bien, buscando que tenga el alcance que se merece porque no solo nos compete a la Argentina y Chile, sino también al tenis de mesa que es donde esta persona se maneja y trabaja”, dijo.

Además, aclaró que no le sorprendían los mensajes “ni la forma prepotente que tiene de hablar”. El pasado 3 de junio Cielo hizo público el tema en su cuenta de Instagram, pero al poco tiempo hizo su presentación ante la Justicia y hay un pedido de extradición de Lamadrid.

Juan Lamadrid

El comunicado de la Federación Argentina de Tenis de Mesa

Tras la denuncia, Cielo dijo que se había sentido contenida por la CENARD “se mostraron siempre a disposición, lo mismo por parte de las autoridades como las de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM)”.

“Me siento muy acompañada por otras jugadoras en el ambiente, no solo argentinas sino también a nivel mundial. Lastimosamente a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace. Por mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron. Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes”, agregó.

En tanto, la FATM emitió un extenso comunicado donde explicaron que la entidad “había tomado conocimiento del lamentable episodio hace ya algunos meses y desde entonces tanto miembros de su Comité Ejecutivo como de su Cuerpo Técnico han acompañado y colaborado con Cielo y su familia”.

En el texto también informaron que se había notificado a la Federación Chilena de Tenis de Mesa (FeChiTeMe) y al Comité Olímpico de Chile. “Esta Federación priorizará y trabajará siempre para garantizar un espacio seguro y libre de violencia para la práctica del deporte”, cerraron.