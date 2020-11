Dani Alves, exjugador del Barcelona, dijo que Lionel Messi es “tan grande como el escudo” del club catalán, y que el estadio Camp Nou debería llevar su nombre.

El futbolista brasileño, que actualmente juega en el San Pablo, reveló que meses atrás le pidió a Messi -con quien compartió el plantel “culé” durante varias temporadas- que no abandonara la entidad el pasado verano europeo.

“Messi es tan grande como el escudo del Barcelona. Pero cuando miras a tu alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras salir. Lo que ha hecho es tan grande que deberían ponerle su nombre al estadio”, dijo el jugador, histórico del seleccionado brasileño de fútbol, según reprodujo la agencia de noticias DPA.

Dani Alves y Leo Messi, toda una postal del FC Barcelona.

“Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Leo me dijo: ‘No te vayas, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?’ Yo le repliqué la misma frase el verano pasado. No me contestó, pero sé que le llegó”, contó Alves a la radio RAC1 de Barcelona.

“Sigo todos los partidos del Barcelona. Me gusta puntualmente, pero no en general, porque tiene individualidades pero no tiene identidad”, lamentó en este sentido.

“Está cambiando la filosofía de club, es normal que tenga problemas. Para mi ha perdido un poco la identidad, y ahora tiene que pasar un proceso duro para recuperarla”, agregó.

En cuanto al lateral derecho en quien confía el DT Ronald Koeman, el neerlandés Sergiño Dest, nacionalizado estadounidense, le dio un solo consejo: “Que le pase la pelota a Messi”.