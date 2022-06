Una fanática de Boca le pidió casamiento a su novio en La Bombonera y su reacción se hizo viral

Tras la goleada 5-3 que Boca le propinó a Tigre el pasado miércoles, muchos hinchas del Xeneize se fueron a su hogar con una sonrisa de oreja a oreja, pero hay una pareja de fanáticos que le agregó un extra a su felicidad.

Se trata de Dai Pistone, usuaria de la red social TikTok, quien aprovechó su alcance en redes sociales para grabar un tierno momento junto a su novio, que luego se hizo viral al pedirle casamiento a su novio en plena platea.

En menos de una semana, el posteo de Daiana cosechó más de 400.000 reproducciones, 58.000 likes y 500 comentarios, y se convirtió en uno de los posteos más exitoso de su cuenta al anunciar: “¡Me caso!”.

En las imágenes se observa cuando la tiktoker saca un cofre de anillo de uno de sus bolsillos y luego procede a arrodillarse en claro gesto de propuesta de matrimonio a su novio. Después de unos segundos, la pareja comparte un tierno beso en la tribuna como muestra del amor que se tienen.

Le pidió casamiento a su novio en La Bombonera

Lo llamativo del video fue la reacción del novio antes del beso, ya que mientras Pistone desbordaba en lágrimas, el joven se mostró confundido, casi sin entender ni poder reaccionar frente a lo que ocurría.

“La cara del chico, se ve sorprendido, pero no contento o convencido. No sé, ojalá me equivoque. Lo digo por la chica, que se ve que está enamorada”, observó una internauta, mientras que otra opinó: “Ni una lagrima se le cayó, yo me largo a llorar, ¿sabés cómo?”. “El chico tiene cara de que quiere seguir viendo el partido”, dijo otra. “Se lo ve un poco sorprendido de más al muchacho, je”, comentó otra seguidora.

“Cuídala, hermano, no hay 2 así, te lo propone ella, en la Bombonera y encima hincha del más grande”, escribió un hincha de Boca Juniors. “¡Aguante vos que le propusiste casamiento! ¡Y en la cancha! ¡Sos todo, que sean híper felices!”, comentó otra fan.