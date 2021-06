Una derrota que duele en Huracán

Sol de Mayo ratificó su “paternidad” frente a Huracán Las Heras a quien superó por un gol, en el marco de la séptima fecha del Federal A, gracias a un golazo del Mono Reyes. Los rionegrinos podrían haber estirado la diferencia a dos, pero Daniel Moyano le tapó un penal a Federico Ortiz.

Sin dudas que el arquero del Globo fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lechuga Alaniz, que no pudo continuar con la racha ganadora que había acumulado tras dos triunfos seguidos.

Estuvo lento y sin grandes ideas el conjunto lasherino, que si bien generó algunas jugadas de gol no fue ofensivamente trascendente, más allá que en el primer tiempo ninguno de los dos equipos expuso lucidez en el traslado del balón. Sólo algunas individualidades que podrían haber abierto la cuenta, aunque fue el anfitrión quien dominó en el medio campo a partir de los toques de Ponce, Alberto Reyes y Leonardo Morales.

La trilogía del Celeste se acentuó mucho más en el inicio del complemento frente a un Huracán muy estático y que dio muchas ventajas por el lateral derecho, por donde no lograba contrarrestar el juego del Bocha Ponce, Reyes y Morales, que a los dos minutos se hicieron sentir. Un lateral Reyes recibió en el área, le pegó al arco y tapó Moyano. El rebote le quedó a Ortiz que remató y dio en el palo. Otro rebote y Ortiz que parecía empujarla para el gol y salvó sobre la línea Mirelles.

El anfitrión otra vez tomó la iniciativa y el Globo no despertaba frente a la embestida del conjunto sureño, aunque Bruno Nasta con un tiro desde afuera trató de amedrentar un poco ímpetu de Sol de Mayo.

Huracán en sus lineas defensivas volvía a destiempo y creció la figura de Ponce pero principalmente la de Reyes, que a los 12′ tras un lateral, hizo una jugada personal, metió un caño a uno de los defensores del Globo y le pegó cruzado al palo más lejano de Moyano. Un golazo de Reyes y el Celeste festejaba a cuenta.

Inostroza, Mazzola y Daher aparecieron en cuenta gotas y en una de ellas un centro para el cabezazo de Lucas Agüero y Chiarini que voló de manera espectacular para evitar el empate, cuando todo el banco lasherino se levantaba a festejar.

Pero lo del Globo fue intermitente, porque el que ponía las pautas y el ritmo de juego fue el conjunto de Viedma, y quien impedía que la diferencia fuese mayor en el tanteador era Daniel Moyano. El arquero del Globo mostró su jerarquía y en tres mano a mano se agigantó primero frente a Martínez, luego sobre el Bebi Morales y posteriormente le tapó un gran cabezazo a Malacarne. Y para exponer que nada había sido casual, Moyano le contuvo un penal a Federico Ortiz, tras una infracción dudosa que el árbitro marplatense Marcelo Sanz cobró a los 34 minutos.

Huracán estuvo muy lejos del rendimiento que expuso frente a Ciudad Bolívar, donde se impuso por tres goles. En esta ocasión no tuvo variantes ofensivas y en el medio campo no contuvo ni tuvo claridad frente a un equipo como Sol de Mayo que no mostró muchas cualidades, pero si tuvo mayor solidez a la hora de defender la localía. De esta manera, una derrota que duelo porque HLH venía en alza. Ahora deberá hacer borrón y cuenta nueva para intentar recuperarse de esta caída frente al Deportivo Madryn, a quien enfrentará el domingo en el General San Martín.