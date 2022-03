Un verdadero personaje: Mike Tyson lanzó unas golosinas de cannabis con forma de orejas mordidas

En 1997, por el título de peso pesado, Mike Tyson se enfrentaba a Evander Holyfield. En ese duelo Iron Mike mordió al campeón. Tyson no se llevó el cinturón de campeón pero si le sacó 8 centímetros de la oreja derecha. Hoy, 25 años después, uno de los mejores boxeadores de peso pesado, lucha pero por la legalización de la marihuana y sacó al mercado golosinas de cannabis con la forma de oreja mordida.

Las Mike Bites (Mike mordidas) es el nombre oficial. “Sabes que teníamos que hacer esto, hijo”, escribió Fred Frenchy, socio del ex campeón mundial, en sus redes sociales.

Mike Tyson lanza sus gomitas de cannabis, las “mordidas de Mike”. Ojalá le mande al menos una caja a Holyfield 👂🏾🥊💰 pic.twitter.com/UnwQN9E3uh — Gaston “Tonga” Reyno (@gastonreyno) March 16, 2022

Por el momento, se venden en California, lugar donde Tyson lidera un proyecto de cultivo y es uno de los líderes del movimiento para la de despenalización. Todavía Evander no emitió ningún tipo de opinión.

Mike Tyson lanzó a la venta gomitas de cannabis con forma de orejas mordidas 🍬



👉 Se trata de un guiño a su recordada agresión sobre el ring a Evander Holyfield en 1997



¿Las probarías? pic.twitter.com/L5PJfvXWR8 — Revista THC (@revistaTHC) March 16, 2022

Por qué mordió Tyson a Holyfield

“Le mordí porque quería matarle. Estaba realmente enfadado porque me había golpeado la cabeza. Perdí el conocimiento de toda la pelea. Me sacó de mi plan de lucha y todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria”, explicó luego de la pelea, que obviamente perdió.

Pero Mike, lo mordió dos veces, en la primera le sacaron dos puntos y en la segunda ahí fue descalificado.

Holyfield le había ganado en 1996 y le sacó el título mundial. Además sabía como desconcentrar a Mike porque habían sido sparring. Descubrió que entrando con la cabeza y darle cabezazos, Tyson se nublaba.