Un Tomba lleno de vértigo de tanto mirar hacia abajo y la esperanza como lo último que se pierde

Cuánto duele saber que la chance de que Mendoza pierda su única plaza en Primera división está ahí, latente. Conseguirla y sostenerla costó mucho, entonces hiere el solo hecho de ver que el precipicio no está tan lejos sino que aparece allí nomás, amenazante, fecha tras fecha.

La incómoda posición de Godoy Cruz en la zona roja de los promedios no hace más que generar angustia y desazón en esos miles de hinchas que, pese a todo, se aferran a la ilusión de la permanencia.

Hoy, el Tomba ocupa la penúltima posición en la tabla de ecuaciones. El único que está peor es Patronato de Paraná. Al final de la temporada, justamente serán los dos últimos quienes digan adiós a la máxima categoría para pasar a jugar la Primera Nacional 2023.

Los técnicos de Godoy Cruz, Sergio Gómez y Favio Orsi, tienen la difícil misión de dejar al Tomba en Primera.

Aparecen en la mente el inolvidable ascenso de aquella noche de mayo de 2006; el descenso en 2007 y otro ascenso más en 2008 para no volver a bajar. Son muchos años cargados de Primera división con Copa Libertadores y Sudamericana incluidas. Un montón.

Culpas compartidas y una ilusión que requiere reacción

No sostener a un DT por más de un año, flojas incorporaciones y errores tácticos a la hora de encarar partidos fundamentales dinamitaron el momento de un Tomba lleno de vértigo, ese que da cuando uno mira mucho para abajo.

Según la dirigencia del Expreso, el estadio Feliciano Gambarte estaría listo entre febrero y marzo de 2023 para volver a recibir a su gente, ya de manera oficial y sostenida. El tema es que esa gente quiere ir su casa a ver partidos de Primera y atrás de ese objetivo pide caminar.

Sostener la plaza en Primera y sumarle otras, ¿por qué no?

Desde la década del 90 a esta parte, Mendoza se había acostumbrado a mirar con “envidia” a Córdoba, Santa Fe y Tucumán, exponentes del interior del país que permanentemente tuvieron -y tienen- un equipo o más en la categoría Premium. No solo que esa situación no puede ni debe regresar, sino que además el fútbol mendocino debe trabajar a fondo para darle a la provincia dos o tres clubes en Primera. ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo esperar? ¿Qué es lo que hace falta?

Hoy, Independiente Rivadavia y Gimnasia luchan por lograr el objetivo del ascenso a Primera. Aunque ambos saben bien que Belgrano de Córdoba marcha firme en primer lugar de la PN y, posiblemente, se quede con el boleto directo. La Lepra, el Lobo y en menor medida el Deportivo Maipú querrán dar el golpe a través del reducido.

Martín Ojeda, pieza clave en el Tomba para luchar por la permanencia.

Regresando a Godoy Cruz, la esperanza es lo último que se pierde. Pero hay que acompañarla de acción y reacción. De un esfuerzo superlativo y de una inteligencia acorde para lograr la permanencia. Restan 26 finales, todas claves.

Y disculpas por la insistencia, pero algo está muy claro y vale destacarlo más allá de los análisis: Mendoza no puede ni debe quedarse sin su única plaza en Primera. Reconquistarla será muy difícil.